10 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 10 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 10 квітня? День братів і сестер. Поминальна субота і день пам'яті преподобного Іларіона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 квітня.

10 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День братів і сестер (Siblings Day) – чергове сімейне свято, яке бере свій початок в Америці, але швидко завоювало симпатії в усьому світі. Проводиться з метою підтримки традицій вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнення стосунків між близькими людьми.

– чергове сімейне свято, яке бере свій початок в Америці, але швидко завоювало симпатії в усьому світі. Проводиться з метою підтримки традицій вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнення стосунків між близькими людьми. Міжнародний день руху опору щорічно відзначається 10 квітня і присвячений людям, які протидіяли нацистським завойовникам під час Другої світової війни на окупованих територіях.

щорічно відзначається 10 квітня і присвячений людям, які протидіяли нацистським завойовникам під час Другої світової війни на окупованих територіях. Всесвітній день гомеопаті ї (World homeopathy day) проводиться під егідою Міжнародної медичної гомеопатичної ліги і приурочений до дня народження основоположника гомеопатії Самуеля Ганемана.

проводиться під егідою Міжнародної медичної гомеопатичної ліги і приурочений до дня народження основоположника гомеопатії Самуеля Ганемана. День будівника відзначається в Азербайджані.

Яке сьогодні свято

10 квітня в православній церкві відзначається третя поминальна субота під час Великого посту-2021 – цього дня проводиться особливе поминання померлих родичів. Також шанується пам'ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, ігумена Триглійського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Іони, Варахисія та ін. з ними, мученика Бояна, князя Болгарського.

У народі 10 квітня шанувався день Іларіона. До цього часу зазвичай встановлювалася тепла погода і наставав час знімати голоблі з саней і прибирати цей зимовий транспорт у сараї на зберігання. Також на Ларіона люди чистили ставки, з яких вже зійшов лід. А ще за народними спостереженнями, в цей час зацвітала мати-й-мачуха.

Прикмети на 10 квітня

якщо вже чути гуркіт грому – до затяжних дощів;

сплетені минулого року вінки з квітів мати-й-мачухи і не використані досі в цей день втрачають свою цілющу силу;

на Ларіона не можна ні з ким сваритися, бо потім годі й помиритися з цією людиною;

в поминальний батьківський день не можна працювати, а особливо прати і прибирати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 квітня

1710 – в Англії вступив в силу "Статут королеви Анни" – перший у світі закон про авторське право.

1814 – в Гиссенському університеті ступінь доктора філософії отримав 13-річний Карл Вітте, який досі є наймолодшим доктором наук.

1849 – день народження шпильки: американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1864 – у Львові почав роботу перший професійний театр "Руська бесіда".

1912 – британський лайнер "Титанік" вийшов із Саутгемптонського порту у своє перше й останнє плавання.

1944 – під час Другої світової війни від німецької окупації звільнене місто Одеса.

1972 – підписана міжнародна Конвенція про заборону бактеріологічної зброї.

2019 – вперше в історії вчені надали фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87.

Хто народився 10 квітня

1755 – Самуель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії.

1847 – Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник Пулітцерівської премії.

1937 – Белла Ахмадуліна, радянська і російська поетеса, письменниця, перекладач.

1937 – Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.

1939 – Борис Савченко, радянський і український кіноактор і кінорежисер, педагог.

1952 – Стівен Сігал, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист, майстер бойових мистецтв.

1982 – Надія Мейхер, українська співачка, актриса, телеведуча.

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