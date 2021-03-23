З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Надсилайте красиві привітання з днем народження всім іменинникам

Привітання з днем народження іменинники приймають лише раз на рік, на відміну від дня ангела, який у деяких щасливчиків може повторюватися мало не кожен місяць. Як красиво, приємно, яскраво і незабутньо привітати рідну і близьку людину з днем народження? Звичайно ж, відправити їй найрадісніші, теплі, ніжні і позитивні привітання в день народження!

А ще не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята.

Краща добірка привітань з днем народження:

С днем рождения! Фото: Pixabay

Красиве привітання з днем народження у віршах

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В твой день рожденья море счастья

Тебе желаю и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!



Пусть в доме поселится радость,

Мир, понимание, покой.

Пускай родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И счастья на твоем пути.

И пусть всегда, благословляя,

Твой ангел над тобой летит!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Щирі привітання з днем народження у прозі

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Прийми мої щирі вітання з днем народження! А побажати я тобі хочу міцного здоров'я, беззмінної удачі, доброго благополуччя, гарного настрою, іскристої радості, безмежної любові і вражаючого щастя! Нехай у твоєму домі назавжди оселяться тепло і затишок, нехай сонячне світло зігріває навіть в найсуворішу погоду, і нехай твої добрі заповітні бажання завжди виконуються!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Смс привітання з днем народження

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Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

С днем рождения! Фото: Pixabay

Привітання з днем народження прикольні у віршах

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С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Счастья, радости, успеха,

Мира, света, солнца, смеха!



Любви, удачи, вдохновения

Мечты заветной исполнения,

Прожить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Радісні привітання з днем народження своїми словами

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Прийміть мої привітання з днем народження! У ваш святковий день бажаю вам найкращого, щоб у житті було багато позитивних емоцій, приємних моментів і яскравих подій. Нехай вас оточують рідні і кохані люди. І нехай вас в усьому супроводжує успіх і везіння!

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