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З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Сьогодні, 16:50

Надсилайте красиві привітання з днем народження всім іменинникам

Привітання з днем народження іменинники приймають лише раз на рік, на відміну від дня ангела, який у деяких щасливчиків може повторюватися мало не кожен місяць. Як красиво, приємно, яскраво і незабутньо привітати рідну і близьку людину з днем народження? Звичайно ж, відправити їй найрадісніші, теплі, ніжні і позитивні привітання в день народження!

А ще не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята.

Краща добірка привітань з днем народження:

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Красиве привітання з днем народження у віршах

***

В твой день рожденья море счастья
Тебе желаю и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме поселится радость,
Мир, понимание, покой.
Пускай родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И счастья на твоем пути.
И пусть всегда, благословляя,
Твой ангел над тобой летит!

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Щирі привітання з днем народження у прозі

***

Прийми мої щирі вітання з днем народження! А побажати я тобі хочу міцного здоров'я, беззмінної удачі, доброго благополуччя, гарного настрою, іскристої радості, безмежної любові і вражаючого щастя! Нехай у твоєму домі назавжди оселяться тепло і затишок, нехай сонячне світло зігріває навіть в найсуворішу погоду, і нехай твої добрі заповітні бажання завжди виконуються!

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С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Смс привітання з днем народження

***

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Привітання з днем народження прикольні у віршах

***

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Счастья, радости, успеха,
Мира, света, солнца, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
Мечты заветной исполнения,
Прожить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Радісні привітання з днем народження своїми словами

***

Прийміть мої привітання з днем народження! У ваш святковий день бажаю вам найкращого, щоб у житті було багато позитивних емоцій, приємних моментів і яскравих подій. Нехай вас оточують рідні і кохані люди. І нехай вас в усьому супроводжує успіх і везіння!

Раніше ми публікували привітання з днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

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