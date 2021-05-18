Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

Сьогодні, 10:28

В день ангела Ірини привітайте іменинниць зі святом

Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс
Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс
Фото: Pexels

У День ангела Ірини за церковним календарем, 18 травня, адресуйте всім іменинницям – Ірочкам, Ірішам, Іруням та Іринкам – найкращі привітання в прозі і віршах.

Ім'я Ірина означає "мир" і "спокій". Жінка з цим ім'ям – самостійна, цілеспрямована та впевнена в собі особистість. Посмішка і веселий настрій ніколи не покидають її.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Ми приєднуємося до найкращих побажань в День ангела Ірини і пропонуємо вам гарні привітання, листівки, смс і вірші в це свято.

День Ирины: картинки и поздравления
День Ирины: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Прикольні привітання з Днем ангела Ірині у віршах

***

Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.

На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!

Читайте також:
Красиві привітання з днем ангела у прозі і віршах

Красиві привітання Ірині з Днем ангела в прозі

***

И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

День ангела Ірини: листівка і вірші
День ангела Ірини: листівка і вірші
Фото: sunbouquet

Краще привітання в день ангела Ірини: листівки та вірші

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!

Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс
Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс
Фото: Pexels

Милі привітання з днем Ірини у віршах

***

Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.

День ангела Ірини: привітання і листівки
День ангела Ірини: привітання і листівки
Фото: sunbouquet

Красиві привітання Ірині з днем ангела в прозі

***

Ірочко, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб ти за будь-якої погоди і в будь-якій життєвій ситуації була чудовою, милою, доброю, неповторною і чарівною. Нехай серце твоє наповнює світле кохання, а душа нехай літає в хмарах щастя і удачі.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як відзначити день народження одній: ТОП-5 корисних порад Іменини в травні-2021: хто і коли святкує день ангела Церковні свята і пости у травні-2021: детальний православний календар
день народження листівки іменини вітання картинки день
Реклама

Новини партнерів

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

Сьогодні, 10:28Смачно

Голубці з молодої капусти – швидкий і смачний рецепт

Вчора, 20:57Зірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Вчора, 17:11Зірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

Вчора, 16:15Зірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

Вчора, 15:16Зірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

Вчора, 14:59Фаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Вчора, 14:40Зірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Вчора, 13:43Зірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Вчора, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 06:00Зірково

На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

16 травняЗірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

16 травняМодно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дан Балан рассказал правду о своем романе с Тиной Кароль
Дан Балан рассказал правду о своем романе с Тиной Кароль
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти