День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

В день ангела Ірини привітайте іменинниць зі святом

Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс Фото: Pexels

У День ангела Ірини за церковним календарем, 18 травня, адресуйте всім іменинницям – Ірочкам, Ірішам, Іруням та Іринкам – найкращі привітання в прозі і віршах.

Ім'я Ірина означає "мир" і "спокій". Жінка з цим ім'ям – самостійна, цілеспрямована та впевнена в собі особистість. Посмішка і веселий настрій ніколи не покидають її.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Ми приєднуємося до найкращих побажань в День ангела Ірини і пропонуємо вам гарні привітання, листівки, смс і вірші в це свято.

День Ирины: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Прикольні привітання з Днем ангела Ірині у віршах

***

Очень много для Ириши

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.



Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Рядышком была с тобой.



На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

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Красиві привітання Ірині з Днем ангела в прозі

***

И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

День ангела Ірини: листівка і вірші Фото: sunbouquet

Краще привітання в день ангела Ірини: листівки та вірші

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!



Иришка, тебя от души поздравляем

Удачи, здоровья и счастья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Привітання в день ангела Ірини: фото, вірші, смс Фото: Pexels

Милі привітання з днем Ірини у віршах

***

Ириша, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.



Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

День ангела Ірини: привітання і листівки Фото: sunbouquet

Красиві привітання Ірині з днем ангела в прозі

***

Ірочко, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб ти за будь-якої погоди і в будь-якій життєвій ситуації була чудовою, милою, доброю, неповторною і чарівною. Нехай серце твоє наповнює світле кохання, а душа нехай літає в хмарах щастя і удачі.

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