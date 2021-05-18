День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах
В день ангела Ірини привітайте іменинниць зі святом
У День ангела Ірини за церковним календарем, 18 травня, адресуйте всім іменинницям – Ірочкам, Ірішам, Іруням та Іринкам – найкращі привітання в прозі і віршах.
Ім'я Ірина означає "мир" і "спокій". Жінка з цим ім'ям – самостійна, цілеспрямована та впевнена в собі особистість. Посмішка і веселий настрій ніколи не покидають її.
Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Ми приєднуємося до найкращих побажань в День ангела Ірини і пропонуємо вам гарні привітання, листівки, смс і вірші в це свято.
Прикольні привітання з Днем ангела Ірині у віршах
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Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.
На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
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Красиві привітання Ірині з Днем ангела в прозі
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И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
Краще привітання в день ангела Ірини: листівки та вірші
***
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Милі привітання з днем Ірини у віршах
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Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Красиві привітання Ірині з днем ангела в прозі
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Ірочко, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб ти за будь-якої погоди і в будь-якій життєвій ситуації була чудовою, милою, доброю, неповторною і чарівною. Нехай серце твоє наповнює світле кохання, а душа нехай літає в хмарах щастя і удачі.
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