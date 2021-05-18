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День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:28

В день ангела Ирины поздравьте именинниц с праздником

Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс
Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс
Фото: Pexels

В День ангела Ирины по церковному календарю, 18 мая, адресуйте всем именинницам – Ирочкам, Иришам, Ируням и Иринкам – лучшие поздравления в прозе и стихах.

Имя Ирина означает "мир" и "покой". Женщина с этим именем – самостоятельная, целеустремленная и уверенная в себе личность. Улыбка и веселое расположение духа никогда не покидают ее.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в День ангела Ирины и предлагаем вам красивые поздравления, открытки, смс и стихи в этот праздник.

День Ирины: картинки и поздравления
День Ирины: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с Днем ангела Ирине в стихах

***

Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.

На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!

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Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Красивые поздравления Ирине с Днем ангела в прозе

***

И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

День ангела Ирины открытка и стихи
День ангела Ирины открытка и стихи
Фото: sunbouquet

Лучшее поздравление в день ангела Ирины: открытки и стихи

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!

Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс
Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс
Фото: Pexels

Милые поздравления с днем Ирины в стихах

***

Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.

День ангела Ирины: поздравления и открытки
День ангела Ирины: поздравления и открытки
Фото: sunbouquet

Красивые поздравления Ирине с днем ангела в прозе

***

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.

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