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18 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Міжнародний день музеїв – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 18 травня

18 травня: яке сьогодні свято
18 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 18 травня? Міжнародний день музеїв. День великомучениці Ірини, ікона Божої Матері "Невипивана чаша" – в православному календарі. Аріна Капусниця – в народному календарі. Іменини святкують Адріан, Ірина, Аріна, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії ув цей день, а також про головні прикмети на 18 травня.

  • Міжнародний день музеїв (International Museum Day) – професійне свято музейних працівників почало відзначатися з 1978 року за ініціативою Міжнародної ради музеїв.
  • Всесвітній день вакцини проти СНІДу (World AIDS Vaccine Day) відомий також як День обізнаності про вакцини проти ВІЛ, відзначається з 1998 року з метою показати, наскільки велика надія людей на перемогу епідемії СНІДу за допомогою безпечної і високоефективної вакцини проти ВІЛ.
  • День резервіста України – був встановлений у 2019 році з метою показати важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни.
  • День пам'яті жертв депортації народів Криму – заснований рішенням ВР Криму в 1994 році, як данина пам'яті і нерозривності доль багатонаціонального народу Криму.
  • День боротьби за права кримськотатарського народу був встановлений у 2014 році указом в. о. президента України О.Турчинова напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар із Криму

Яке сьогодні свято

18 травня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Ірини. Проводиться святкування ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

У народі 18 травня шанувалася Аріна Капусниця, яку також називали Розсадницею. Як видно з назви, в цей день у городі висаджували розсаду капусти й огірків.

Прикмети на 18 травня

  • садити капустяну розсаду повинні жінки у повній самоті, щоб ніхто не наврочив;
  • чоловікам категорично не можна висаджувати капусту та інші овочі, тому що вони не дадуть плодів;
  • на Ірину час випалювати траву на полях.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 травня

  • 1888 – в Америці продемонстрована перша грамофонна пластинка.
  • 1917 – у Києві розпочався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
  • 1944 – почалася депортація кримських татар з Криму до Середньої Азії.
  • 1961 – в Україні були встановлені літературні премії імені Т. Шевченка.

Хто народився 18 травня

  • 1 048 – Омар Хайям, персидський і таджицький поет, філософ.
  • 1872 – Бертран Рассел, англійський філософ і вчений.
  • 1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер групи Enigma.
  • 1962 – Сандра, німецька поп-співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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