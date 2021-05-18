18 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день музеїв – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 18 травня

18 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 18 травня? Міжнародний день музеїв. День великомучениці Ірини, ікона Божої Матері "Невипивана чаша" – в православному календарі. Аріна Капусниця – в народному календарі. Іменини святкують Адріан, Ірина, Аріна, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії ув цей день, а також про головні прикмети на 18 травня.

Міжнародний день музеїв (International Museum Day) – професійне свято музейних працівників почало відзначатися з 1978 року за ініціативою Міжнародної ради музеїв.

– професійне свято музейних працівників почало відзначатися з 1978 року за ініціативою Міжнародної ради музеїв. Всесвітній день вакцини проти СНІДу (World AIDS Vaccine Day) відомий також як День обізнаності про вакцини проти ВІЛ, відзначається з 1998 року з метою показати, наскільки велика надія людей на перемогу епідемії СНІДу за допомогою безпечної і високоефективної вакцини проти ВІЛ.

відомий також як День обізнаності про вакцини проти ВІЛ, відзначається з 1998 року з метою показати, наскільки велика надія людей на перемогу епідемії СНІДу за допомогою безпечної і високоефективної вакцини проти ВІЛ. День резервіста України – був встановлений у 2019 році з метою показати важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни.

– був встановлений у 2019 році з метою показати важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни. День пам'яті жертв депортації народів Криму – заснований рішенням ВР Криму в 1994 році, як данина пам'яті і нерозривності доль багатонаціонального народу Криму.

– заснований рішенням ВР Криму в 1994 році, як данина пам'яті і нерозривності доль багатонаціонального народу Криму. День боротьби за права кримськотатарського народу був встановлений у 2014 році указом в. о. президента України О.Турчинова напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар із Криму

Яке сьогодні свято

18 травня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Ірини. Проводиться святкування ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

У народі 18 травня шанувалася Аріна Капусниця, яку також називали Розсадницею. Як видно з назви, в цей день у городі висаджували розсаду капусти й огірків.

Прикмети на 18 травня

садити капустяну розсаду повинні жінки у повній самоті, щоб ніхто не наврочив;

чоловікам категорично не можна висаджувати капусту та інші овочі, тому що вони не дадуть плодів;

на Ірину час випалювати траву на полях.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 травня

1888 – в Америці продемонстрована перша грамофонна пластинка.

1917 – у Києві розпочався I Всеукраїнський військовий з'їзд.

1944 – почалася депортація кримських татар з Криму до Середньої Азії.

1961 – в Україні були встановлені літературні премії імені Т. Шевченка.

Хто народився 18 травня

1 048 – Омар Хайям, персидський і таджицький поет, філософ.

1872 – Бертран Рассел, англійський філософ і вчений.

1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер групи Enigma.

1962 – Сандра, німецька поп-співачка.

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