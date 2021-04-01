Як скласти речі у валізу, щоб більше помістилося: 10 простих правил

Дізнайтеся хитрощі пакування валізи, щоб менше пом'ялося і більше помістилося

Головне правило при пакуванні речей, як і в разі з шафою, максимально використовувати простір, щоб у валізі не залишалося вільного місця. Але при цьому ще й намагатися не пом'яти одяг, тому що в поїздці не завжди знайдеться праска. При такому підході у валізу можна утрамбувати в півтора, а то й вдічі більше речей. Як це зробити? Читайте наші лайфхаки.

Відразу попередимо, що при такому способі складання речей доведеться тимчасово відмовитися від зручності їх використання, тому що у нас в пріоритеті – компактність, а не доступність. І часто комплект білизни може перебувати окремо в різних кінцях валізи. Зате ви зможете взяти всі заплановані речі.

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Як скласти валізу: лайфхаки

Для початку розкладіть перед собою стопки потрібних вам у поїздці речей, щоб оцінити їх кількість і співвіднести з розмірами валізи. Відкладіть убік те, без чого зможете обійтися, якщо воно не влізе. Існує загальне правило: на дно валізи трамбуються важчі, громіздкіші речі та взуття, зверху викладаються ніжні, тонкі і ті, що мнуться. Не забудьте скласти кожну пару взуття в поліетиленові пакети. Щоб делікатний одяг менше пом'явся, цого можна скрутити валиком або ж обернути навколо щільнішого одягу. Наприклад, у светр "запакувати" джинси, які менше мнуться. По можливості не складайте дрібниці в окрему коробку (косметичку), а розподіліть між складками або по кишенях. Креми і рідини на всякий випадок упакуйте в додаткові пакети. Це не стосується медикаментів і тих речей, які вам знадобляться в дорозі, – їх краще взагалі тримати не у валізі, а в сумці, під рукою. Нижня білизна займе набагато менше простору, якщо упакувати, наприклад, шкарпетки у взуття, а труси – в бюстгальтер. Виграють усі – туфлі не втратять форму, а речі компактно сховаються. Зафіксувати і не пом'яти складену річ допоможе прямокутний щільний пакет за її розміром. Слідкуйте, щоб речі по валізі розподілялися рівномірно. Іноді виходить так, що посередині випирає бугор, а по краях зяють порожнечі. Від цього деформується сама валіза. Якщо валіза вийшла неповною, не забудьте стягнути одяг спеціальними ременями. Вони притримають його у вертикальному положенні, він не звалиться і не помнеться.

Дивіться відео, як скласти речі в чемодан, щоб ними було зручно користуватися:

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