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Як скласти речі у валізу, щоб більше помістилося: 10 простих правил

Сьогодні, 18:50

Дізнайтеся хитрощі пакування валізи, щоб менше пом'ялося і більше помістилося

Головне правило при пакуванні речей, як і в разі з шафою, максимально використовувати простір, щоб у валізі не залишалося вільного місця. Але при цьому ще й намагатися не пом'яти одяг, тому що в поїздці не завжди знайдеться праска. При такому підході у валізу можна утрамбувати в півтора, а то й вдічі більше речей. Як це зробити? Читайте наші лайфхаки.

Відразу попередимо, що при такому способі складання речей доведеться тимчасово відмовитися від зручності їх використання, тому що у нас в пріоритеті – компактність, а не доступність. І часто комплект білизни може перебувати окремо в різних кінцях валізи. Зате ви зможете взяти всі заплановані речі.

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Як скласти валізу: лайфхаки

  1. Для початку розкладіть перед собою стопки потрібних вам у поїздці речей, щоб оцінити їх кількість і співвіднести з розмірами валізи. Відкладіть убік те, без чого зможете обійтися, якщо воно не влізе.
  2. Існує загальне правило: на дно валізи трамбуються важчі, громіздкіші речі та взуття, зверху викладаються ніжні, тонкі і ті, що мнуться.
  3. Не забудьте скласти кожну пару взуття в поліетиленові пакети.
  4. Щоб делікатний одяг менше пом'явся, цого можна скрутити валиком або ж обернути навколо щільнішого одягу. Наприклад, у светр "запакувати" джинси, які менше мнуться.
  5. По можливості не складайте дрібниці в окрему коробку (косметичку), а розподіліть між складками або по кишенях. Креми і рідини на всякий випадок упакуйте в додаткові пакети.
  6. Це не стосується медикаментів і тих речей, які вам знадобляться в дорозі, – їх краще взагалі тримати не у валізі, а в сумці, під рукою.
  7. Нижня білизна займе набагато менше простору, якщо упакувати, наприклад, шкарпетки у взуття, а труси – в бюстгальтер. Виграють усі – туфлі не втратять форму, а речі компактно сховаються.
  8. Зафіксувати і не пом'яти складену річ допоможе прямокутний щільний пакет за її розміром.
  9. Слідкуйте, щоб речі по валізі розподілялися рівномірно. Іноді виходить так, що посередині випирає бугор, а по краях зяють порожнечі. Від цього деформується сама валіза.
  10. Якщо валіза вийшла неповною, не забудьте стягнути одяг спеціальними ременями. Вони притримають його у вертикальному положенні, він не звалиться і не помнеться.

Дивіться відео, як скласти речі в чемодан, щоб ними було зручно користуватися:

Раніше ми розповідали, як почистити шкіряну сумку.

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