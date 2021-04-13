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Не випрямляються: 6 причин, через які ви не можете добитися ефекту прямого та гладкого волосся вдома

Проводимо роботу над помилками

Ні до чого йти в салон, щоб зробити волосся дзеркально гладким. Це завдання здійсненне і у домашніх умовах. Головне – дотримуватися правил і пам'ятати про кілька б'юті-хитрощів. Ми зібрали популярні причини, які заважають випрямлянню волосся, і розібралися, як же їх уникнути.

Причина №1. У вас неправильний шампунь

Починайте підготовку до ідеального укладання вже на етапі очищення. Шампунь, що розгладжує, не змінює структуру волосся, тому сам-один не зробить його бездоганно прямими. Але зате локони стануть слухняними, перестануть пушитися і будуть довше тримати форму.

Шампунь "Випрямляючий Догляд" для неслухняного і кучерявого волосся Glattungs Shampoo C:EHKO КERATIN

Можна скористатися шампунем "Випрямляючий Догляд" для неслухняного і кучерявого волосся Glattungs Shampoo C:EHKO КERATIN, щоб додатково захистити волосся від негативного впливу навколишнього середовища і надати красивий блиск.

Причина №2. Ви ігноруєте засоби з кератином

Кератин – натуральний білок, який є у складі волосяного стрижня. Засоби на основі цього компонента підходять усім типам волосся, вирішують проблеми крихкості, сухості і витончення. До того ж, незамінні при випрямленні локонів.

Спрей "Кератинове Випрямлення" Glattungs Spray BE KEEN ON HAIR

Якщо мрієте про гладке волосся, у вашому арсеналі має бути як мінімум один б'юті-продукт із кератином. Гідний варіант – спрей "Кератинове Випрямлення" Glattungs Spray від BE KEEN ON HAIR. Результат видно вже після першого застосування.

Причина №3. Ви допускаєте помилку в нанесенні кондиціонера

Складно домогтися ідеальної гладкості, якщо наносити засоби для волосся хаотично. Робіть це плавними рухами зверху вниз, а якщо потрібно – використовуйте щітку.

Кондиціонер "Кератинове Випрямлення" Glattungs Conditioner BE KEEN ON HAIR

Наприклад, розподіліть кондиціонер "Кератинове Випрямлення" Glattungs Conditioner BE KEEN ON HAIR по мокрим пасмам, потім плавно розчешіть волосся спочатку пальцями, потім і щіткою. Через пару хвилин голову можна акуратно обполоснути водою.

Причина №4. Ви сушите волосся рушником

Розтирати вологе волосся рушником в принципі не дуже корисно – воно стає ламким. Але також це перешкоджає випрямлянню локонів. Збиваючи їх таким чином, ви тільки підсилюєте природний завиток. Краще акуратно протріть голову плавними рухами, витягаючи пасма.

Відновлючий двофазний спрей-розгладжування з чорною ікрою від NUA PRO

Потім нанесіть відновлючий двофазний спрей-розгладжування з чорною ікрою від NUA PRO: він зміцнить волосся, забезпечить захист по всій довжині і легке розчісування. Після чого приступайте до сушіння феном. Нахиліть голову вниз, потоки гарячого повітря теж направте до підлоги.

Причина №5. Ви неправильно розчісуєте волосся

Розчісувати волосся потрібно, поки воно ще вологе, але вже не мокре. Найкраще підійде дерев'яний гребінець із широкими зубцями. Він менше травмує волосся і ефективніше його розгладжує.

Бальзам для випрямлення волосся Smoothing Balm BE KEEN ON HAIR

Особливо, якщо попередньо скористатися бальзамом для випрямлення волосся Smoothing Balm від BE KEEN ON HAIR. Він робить волосся еластичним і запобігає сплутуванню. Те що потрібно!

Причина №6. Ви спалюєте волосся праскою

Шипіння або пар від прасування – тривожний знак. Тільки при салонному випрямленні допустима температура у 450 градусів. Максимум у домашніх умовах – 300-350 градусів. Інакше волосся буде виглядати сухим і млявим, а незабаром почне сіктися.

Мультіспрей 10в1 Multiaction Spray ING PROFESSIONAL

Але навіть при оптимальній температурі важливий термозахист. Мультіспрей 10в1 з протеїнами зерна і поживними оліями від ING PROFESSIONAL не тільки подарує волоссю фантастичний вигляд, але й зробить гаряче укладання щадним.

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