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31 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 31 січня в історії

Яке сьогодні свято, 31 січня? Міжнародний день ювеліра, Міжнародний день без інтернету, Міжнародний день зебри. День святого Афанасія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Сергій.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 31 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 31 січня.

31 січня: яке сьогодні свято
31 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день ювеліра щорічно відзначається майстрами і шанувальниками коштовностей 31 січня, оскільки саме в січні ювеліри реєструють свої клейма.
  • Міжнародний день без інтернету (International Internet-Free Day) відзначається світовою інтернет-спільнотою щорічно в останню неділю січня з метою хоча б на один день відвернути людей від комп'ютерів і глобальної мережі, щоб прожити його виключно в реальному світі, спілкуватися з іншими людьми вживу або присвятити час своєму хобі.
  • Міжнародний день зебри (International zebra day) – екологічне свято щорічно відзначається 31 січня з метою сприяти збереженню цих унікальних тварин.
  • День білоруської науки – ще одне свято, що випадає на останню неділю січня і було встановлене в 1993 році.

Яке сьогодні свято

31 січня в православній церкві шанується день пам'яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських, преподобного Афанасія Сяндемського, Вологодського, преподобного Афанасія Наволоцького, преподобного Маркіяна Кирського.

У народі 31 січня відзначається Афанасьєв день. Зазвичай цього дня наступали сильні морози. Люди вірили, що на Афанасія нечиста сила з особливою люттю прагне нашкодити, а тому в цей день її потрібно виганяти з осель молитвами і замовляннями.

Прикмети на 31 січня

  • мороз за ніс ледачих хапає, а тому в холоди потрібно більше рухатися;
  • в Афанасьєв день – великі морози;
  • прийшов Афанасій-мороз – бережи щоки і ніс;
  • не страшний мороз, коли укритий ніс;
  • якщо на Афанасія хуртовини – ранньої весни не буде;
  • ясна погода в день Афанасія – до ранньої весни.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 січня

  • 1893 – в Америці зареєстрована торгова марка Coca-Cola.
  • 1941 – створена Київська кіностудія науково-популярних фільмів.
  • 1955 – в США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора.
  • 1958 – запущено перший американський супутник "Експлорер-1".
  • 2020 – Brexit – опівночі з 31 січня на 1 лютого Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

Хто народився 31 січня

  • 1797 – Франц Шуберт, австрійський композитор, основоположник романтизму в музиці.
  • 1876 – Олександр Динник, український вчений у галузі механіки і теорії пружності.
  • 1911 – Ванга, болгарська ясновидиця.
  • 1921 – Маріо Ланца, американський оперний співак, актор.
  • 1921 – Владислав Стржельчик, радянський актор театру і кіно.
  • 1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак, автор пісень, продюсер, танцюрист, актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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