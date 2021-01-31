31 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 31 января в истории

Какой сегодня праздник, 31 января? Международный день ювелира, Международный день без интернета, Международный день зебры. День святого Афанасия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.

31 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день ювелира ежегодно отмечается мастерами и почитателями драгоценностей 31 января, поскольку именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

ежегодно отмечается мастерами и почитателями драгоценностей 31 января, поскольку именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Международный день без интернета (International Internet-Free Day) отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января с целью хотя бы на один день отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить время своему хобби.

отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января с целью хотя бы на один день отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить время своему хобби. Международный день зебры (International zebra day) – экологический праздник ежегодно отмечается 31 января с целью способствовать сохранению этих уникальных животных.

– экологический праздник ежегодно отмечается 31 января с целью способствовать сохранению этих уникальных животных. День белорусской науки – еще один праздник, который выпадает на последнее воскресенье января и был установлен в 1993 году.

Какой сегодня праздник

31 января в православной церкви чтится день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского, преподобного Афанасия Наволоцкого, преподобного Маркиана Кирского.

В народе 31 января отмечается Афанасьев день. Обычно в этот день наступали сильные морозы. Люди верили, что на Афанасия нечистая сила с особой яростью стремится навредить, а потому в этот день ее нужно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Приметы на 31 января

мороз за нос ленивых хватает, а потому в холода нужно побольше двигаться;

в Афанасьев день – самые морозы;

пришел Афанасий-мороз – береги щеки и нос;

не страшен мороз, когда укрыт нос;

если на Афанасия день вьюжный – ранней весны не будет;

ясная погода в день Афанасия – к ранней весне.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 31 января

1893 – в Америке зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.

1941 – создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов.

1955 – в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.

1958 – запущен первый американский спутник "Эксплорер-1".

2020 – Brexit – в полночь с 31 января на 1 февраля Великобритания вышла из Европейского Союза.

Кто родился 31 января

1797 – Франц Шуберт, австрийский композитор, основоположник романтизма в музыке.

1876 – Александр Динник, украинский ученый в области механики и теории упругости.

1911 – Ванга, болгарская ясновидящая.

1921 – Марио Ланца, американский оперный певец, актер.

1921 – Владислав Стржельчик, советский актер театра и кино.

1977 – Керри Вашингтон, американская актриса кино и телевидения.

1981 – Джастин Тимберлейк, американский певец, автор песен, продюсер, танцор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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