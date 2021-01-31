Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

31 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 31 января в истории

Какой сегодня праздник, 31 января? Международный день ювелира, Международный день без интернета, Международный день зебры. День святого Афанасия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.

Участвуйте в игре-ограблении для тех, кто знает толк в настоящих драгоценностях.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.

31 января: какой сегодня праздник
31 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день ювелира ежегодно отмечается мастерами и почитателями драгоценностей 31 января, поскольку именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
  • Международный день без интернета (International Internet-Free Day) отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января с целью хотя бы на один день отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить время своему хобби.
  • Международный день зебры (International zebra day) – экологический праздник ежегодно отмечается 31 января с целью способствовать сохранению этих уникальных животных.
  • День белорусской науки – еще один праздник, который выпадает на последнее воскресенье января и был установлен в 1993 году.

Какой сегодня праздник

31 января в православной церкви чтится день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского, преподобного Афанасия Наволоцкого, преподобного Маркиана Кирского.

В народе 31 января отмечается Афанасьев день. Обычно в этот день наступали сильные морозы. Люди верили, что на Афанасия нечистая сила с особой яростью стремится навредить, а потому в этот день ее нужно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Приметы на 31 января

  • мороз за нос ленивых хватает, а потому в холода нужно побольше двигаться;
  • в Афанасьев день – самые морозы;
  • пришел Афанасий-мороз – береги щеки и нос;
  • не страшен мороз, когда укрыт нос;
  • если на Афанасия день вьюжный – ранней весны не будет;
  • ясная погода в день Афанасия – к ранней весне.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 31 января

  • 1893 – в Америке зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.
  • 1941 – создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов.
  • 1955 – в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.
  • 1958 – запущен первый американский спутник "Эксплорер-1".
  • 2020 – Brexit – в полночь с 31 января на 1 февраля Великобритания вышла из Европейского Союза.

Кто родился 31 января

  • 1797 – Франц Шуберт, австрийский композитор, основоположник романтизма в музыке.
  • 1876 – Александр Динник, украинский ученый в области механики и теории упругости.
  • 1911 – Ванга, болгарская ясновидящая.
  • 1921 – Марио Ланца, американский оперный певец, актер.
  • 1921 – Владислав Стржельчик, советский актер театра и кино.
  • 1977 – Керри Вашингтон, американская актриса кино и телевидения.
  • 1981 – Джастин Тимберлейк, американский певец, автор песен, продюсер, танцор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Именины в феврале-2021: кто и когда отмечает день ангела Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию

Популярные статьи

Вчера, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Вторая жена Высоцкого прикована к постели и находится в тяжелом состоянии

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

28 январяВкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

28 январяМодно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

28 январяВкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

28 январяЗвездно

Филипп Киркоров едет покорять "Евровидение"

28 январяФаново

Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять