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30 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 червня, 07:25
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Міжнародний день астероїда, Міжнародний день соціальних мереж – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 червня.
30 червня: яке сьогодні свято
30 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 30 червня? Міжнародний день астероїда, День соцмереж. Мучеників Мануїла, Савелa та Ісмаїла – в православному календарі. Сонцестой – у народному календарі. Іменини святкують Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 червня.

  • Міжнародний день астероїда (International Asteroid Day) – був оголошений під егідою ООН у 2016 році в пам'ять про Тунгуський метеорит з метою інформування суспільства про небезпеку цього космічного явища.
  • Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism) – встановлений ООН в пам'ять про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу 1889 року і покликаний удосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі з метою поліпшення життя людей.
  • Міжнародний день соціальних мереж (#SMDay) – святкується всіма, хто тепер вже не уявляє свого життя без спілкування в мережі Інтернет.

Яке сьогодні свято

30 червня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

У народі 30 червня вшановувалися Мануїл і Савелій. Також цей день називався Сонцестой. За спостереженнями людей, в цей період сонце ніби завмирає в зеніті, при цьому буйно ростуть трави. А ще люди боялися розгулу нечистої сили, яка прагнула заморити людину.

Прикмети на 30 червня

  • якщо схід сонця яскравий – це до багатого врожаю;
  • вечірня веселка на Сонцестой – до гарної погоди;
  • а от червоний захід обіцяє сильні вітри і негоду;
  • якщо чується чийсь голос, у жодному разі не можна на нього відгукуватися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 червня

  • 1889 – засновано Міжпарламентський союз.
  • 1894 – відкрито розвідний Тауерський міст – символ Лондона.
  • 1908 – в Сибіру впав Тунгуський метеорит.
  • 1910 – завершено прокладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою.
  • 1947 – в Німеччині розпочало роботу українське Наукове товариство імені Т. Шевченка.
  • 1997 – в Англії вийшла в друк перша книга про Гаррі Поттера.

Хто народився 30 червня

  • 1891 – Стенлі Спенсер, англійський живописець.
  • 1907 – Роман Шухевич, український політичний діяч, глава УПА.
  • 1914 – Володимир Челомей, радянський вчений, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки.
  • 1966 – Майк Тайсон, американський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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