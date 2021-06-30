30 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 30 июня? Международный день астероида, День соцсетей. Мучеников Мануила, Савелa и Исмаила – в православном календаре. Солнцестой – в народном календаре. Именины празднуют Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.
- Международный день астероида (International Asteroid Day) – был объявлен под эгидой ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите с целью информирования общества об опасности этого космического явления.
- Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism) – установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей.
- Международный день социальных сетей (#SMDay) – празднуется всеми, кто теперь уже не представляет своей жизни без общения в сети Интернет.
Какой сегодня праздник
30 июня в православной церкви чтится память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
В народе 30 июня чествовались Мануил и Савелий. Также этот день назывался Солнцестой. По наблюдениям людей, в этот период солнце как будто замирает в зените, при этом буйно растут травы. А еще люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.
Приметы на 30 июня
- если восход солнца яркий – это к богатому урожаю;
- вечерняя радуга на Солнцестой – к хорошей погоде;
- а вот красный закат обещает сильные ветра и непогоду;
- если слышится чей-то голос, ни в коем случае нельзя на него откликаться.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 июня
- 1889 – основан Межпарламентский союз.
- 1894 – открыт разводной Тауэрский мост – символ Лондона.
- 1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.
- 1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.
- 1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.
- 1997 – в Англии вышла в печать первая книга о Гарри Поттере.
Кто родился 30 июня
- 1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.
- 1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.
- 1914 – Владимир Челомей, советский ученый, генеральный конструктор ракетно-космической техники.
- 1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.
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