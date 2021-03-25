25 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 25 березня в історії

Яке сьогодні свято, 25 березня? День служби безпеки України. Феофанов день – у православному і народному календарі. Благовіщення Пресвятої Богородиці – у західних християн. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 березня.

25 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) відзначається щорічно 25 березня, починаючи з 2007 року під егідою ООН з метою донесення до суспільства інформації про небезпеку, яку несуть расові забобони, а також збереження і передачі майбутнім поколінням пам'яті про неприпустимість торгівлі людьми та рабства.

відзначається щорічно 25 березня, починаючи з 2007 року під егідою ООН з метою донесення до суспільства інформації про небезпеку, яку несуть расові забобони, а також збереження і передачі майбутнім поколінням пам'яті про неприпустимість торгівлі людьми та рабства. Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою і зниклими без вести (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members) проводиться під егідою ООН в річницю викрадення журналіста Алека Коллетта, який працював на Близькосхідне агентство Організації Об'єднаних Націй і допомагав палестинським біженцям.

проводиться під егідою ООН в річницю викрадення журналіста Алека Коллетта, який працював на Близькосхідне агентство Організації Об'єднаних Націй і допомагав палестинським біженцям. День Служби безпеки України – професійне свято України, яке відзначається щороку в день прийняття закону "Про Службу безпеки України" в 1992 році.

– професійне свято України, яке відзначається щороку в день прийняття закону "Про Службу безпеки України" в 1992 році. День Незалежності – державне свято відзначає Греція на честь повстання 1821 року, в результаті якого країна звільнилася від 400-річного ярма Османської імперії.

– державне свято відзначає Греція на честь повстання 1821 року, в результаті якого країна звільнилася від 400-річного ярма Османської імперії. Міжнародний день ненародженої дитини (International Day of the Unborn Child) – був встановлений Папою Іоанном Павлом II і відзначається в католицьке свято Благовіщення.

Яке сьогодні свято

25 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Феофана, сповідника, Сигріанського, праведного Фінеєса, святителя Григорія Двоєслова, папи Римського, преподобного Симеона Нового Богослова. Свято Ліддської нерукотворної (в Лідді на стовпі) ікони Божої Матері.

25 березня католицька церква відзначає світле свято Благовіщення Діви Марії, на честь сповіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження по плоті від неї Спасителя.

У народі 25 березня шанувався Феофанов день. Люди вірили, що святий Феофан мав дар чудотворення, а тому йому молилися про зцілення від хвороб і вигнання нечистої сили. Цього дня з самого ранку виходили на вулицю зустрічати весну. Вважалося, що на Феофана повністю сходить сніг і відтаює грунт. З особливою шаною на Феофана ставилися до головних помічників селян – коней. У цей день коней напували зі срібла, щоб захистити від хвороб і пристріту, для чого кидали в воду срібну монету або каблучку.

Прикмети на 25 березня

якщо на Феофана кінь захворіє або закульгає, то болітиме все літо;

якщо кінь трясе головою і закидає її догори – чекати негоди;

кінь фиркає в дорозі – попереду чекає радісна зустріч;

туманний день на Феофана – до хорошого урожаю льону, вівса і конопель;

щоби цього дня збувалися добрі прикмети, потрібно пригостити птахів конопляним і лляними насінням;

а ось садити рослини в цей день небажано.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 березня

1807 – британський парламент прийняв Акт про заборону работоргівлі, згідно з яким торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переведення або бартеру, вважалася незаконною.

1857 – вперше сфотографовано сонячне затемнення.

1872 – випущена перша в Росії поштова картка.

1983 – на ювілейному концерті звукозаписної компанії Motown Records Майкл Джексон під час виконання пісні Billie Jean продемонстрував свою коронну "місячну ходу".

Хто народився 25 березня

1910 – Магда Оліверо, італійська оперна співачка з найтривалішою в історії кар'єрою.

1921 – Симона Синьйорі, французька актриса кіно і театру.

1925 – Сергій Івченко, український радянський вчений-ботанік, письменник.

1942 – Арета Франклін, американська співачка в стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел.

1947 – Елтон Джон, британський співак, піаніст, композитор.

1950 – Борис Бурда, український журналіст, телеведучий, письменник, бард, знавець клубу "Що? Де? Коли? "

1951 – Мейзі Уїльямс, британська фотомодель, танцівниця, співачка, учасниця гурту Boney M.

1965 – Сара Джессіка Паркер, американська актриса, продюсер.

1976 – Володимир Кличко, український боксер-важкоатлет, олімпійський чемпіон.

1979 – Лі Пейс, американський актор театру, кіно і телебачення.

1991 – Сейшелл Гебріел, американська актриса і співачка.

1992 – Елізабет Леіл, американська актриса.

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