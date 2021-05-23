23 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День морської піхоти України, Всесвітній день черепахи – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 23 травня

23 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 23 травня? День морської піхоти України. День пам'яті апостола Симона Зилота – в православному календарі. П'ятидесятниця – у західних християн. Симонів день – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Кирило, Симон, Таїсія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 23 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 23 травня.

Міжнародний день спортивної боротьби – борцівська спільнота відзначає спортивне свято, яке було встановлене на честь проведення в 1904 році у Відні першого чемпіонату світу з боротьби.

– борцівська спільнота відзначає спортивне свято, яке було встановлене на честь проведення в 1904 році у Відні першого чемпіонату світу з боротьби. Всесвітній день черепахи – екологічне свято, починаючи з 2000 року відзначається на честь тварини, яка символізує мудрість і довголіття.

– екологічне свято, починаючи з 2000 року відзначається на честь тварини, яка символізує мудрість і довголіття. День морської піхоти України – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, що відзначається, починаючи з 2018 року.

Яке сьогодні свято

23 травня в православній церкві відзначається 4-та неділя після Великодня, про розслаблення. Шанується пам'ять апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, в Києві, у Ближніх печерах, мучеників Алфія, Філадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма та інших, мученика Ісихія Антіохійського, преподобної Ісидори, юродивої, блаженної Таїсії, праведного Тавифи. Перенесення мощей мученика Авраамія Болгарського. Святкування Києво-Братської ікони Божої Матері.

23 травня у західних християн відзначається П'ятидесятниця або День Святого Духа – важливе християнське свято, яке припадає на 50-й день після свята Великодня в пам'ять зішестя Святого Духа на апостолів.

У народі 23 травня вшановують Симонів день. Вважалося, що цього дня Земля святкує свої іменини, а тому важливо ставитися до неї з повагою. Корисно прогулятися по землі босоніж, щоб зарядитися енергією і силою.

Прикмети на 23 травня

на Симонів день Земля – іменинниця: гріх орати.

в день Симона можна шукати скарби і збирати лікарські рослини.

якщо віник впав на гостя – той прийшов з недобрими думками.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 травня

1592 – у Венеції заарештований і звинувачений в єресі італійський філософ Джордано Бруно.

1918 – гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

1934 – в СРСР здійснено перший політ експериментальної крилатої ракети, спроектованої С. П. Корольовим.

1969 – англійська рок-група The Who створила першу в історії рок-оперу "Томмі".

2008 – в Києві відкрилася станція метрополітену "Червоний хутір".

Хто народився 23 травня

1878 – Олександра Скоропадська, дружина Гетьмана України Павла Скоропадського.

1883 – Дуглас Фербенкс, американський актор німого кіно, перший президент Американської академії кіномистецтв.

1933 – Джоан Коллінз, англійська актриса, письменниця.

1934 – Роберт Муг, творець електронних музичних інструментів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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