Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

23 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

День морської піхоти України, Всесвітній день черепахи – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 23 травня

23 травня: яке сьогодні свято
23 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 23 травня? День морської піхоти України. День пам'яті апостола Симона Зилота – в православному календарі. П'ятидесятниця – у західних християн. Симонів день – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Кирило, Симон, Таїсія.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 23 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 23 травня.

  • Міжнародний день спортивної боротьби – борцівська спільнота відзначає спортивне свято, яке було встановлене на честь проведення в 1904 році у Відні першого чемпіонату світу з боротьби.
  • Всесвітній день черепахи – екологічне свято, починаючи з 2000 року відзначається на честь тварини, яка символізує мудрість і довголіття.
  • День морської піхоти України – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, що відзначається, починаючи з 2018 року.

Яке сьогодні свято

23 травня в православній церкві відзначається 4-та неділя після Великодня, про розслаблення. Шанується пам'ять апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, в Києві, у Ближніх печерах, мучеників Алфія, Філадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма та інших, мученика Ісихія Антіохійського, преподобної Ісидори, юродивої, блаженної Таїсії, праведного Тавифи. Перенесення мощей мученика Авраамія Болгарського. Святкування Києво-Братської ікони Божої Матері.

23 травня у західних християн відзначається П'ятидесятниця або День Святого Духа – важливе християнське свято, яке припадає на 50-й день після свята Великодня в пам'ять зішестя Святого Духа на апостолів.

У народі 23 травня вшановують Симонів день. Вважалося, що цього дня Земля святкує свої іменини, а тому важливо ставитися до неї з повагою. Корисно прогулятися по землі босоніж, щоб зарядитися енергією і силою.

Прикмети на 23 травня

  • на Симонів день Земля – іменинниця: гріх орати.
  • в день Симона можна шукати скарби і збирати лікарські рослини.
  • якщо віник впав на гостя – той прийшов з недобрими думками.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 травня

  • 1592 – у Венеції заарештований і звинувачений в єресі італійський філософ Джордано Бруно.
  • 1918 – гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".
  • 1934 – в СРСР здійснено перший політ експериментальної крилатої ракети, спроектованої С. П. Корольовим.
  • 1969 – англійська рок-група The Who створила першу в історії рок-оперу "Томмі".
  • 2008 – в Києві відкрилася станція метрополітену "Червоний хутір".

Хто народився 23 травня

  • 1878 – Олександра Скоропадська, дружина Гетьмана України Павла Скоропадського.
  • 1883 – Дуглас Фербенкс, американський актор німого кіно, перший президент Американської академії кіномистецтв.
  • 1933 – Джоан Коллінз, англійська актриса, письменниця.
  • 1934 – Роберт Муг, творець електронних музичних інструментів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як відзначити день народження одній: ТОП-5 корисних порад Коли випускний-2021 в Україні: як відзначити свято День Конституції України: дата і вихідні 2021 року Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении

Популярні статті

Сьогодні, 02:24Зірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

Сьогодні, 02:07Зірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

Вчора, 20:52Зірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який представляє Італію на Євробаченні

Вчора, 10:50Фаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Вчора, 06:51Психо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

Вчора, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Вчора, 00:03Зірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

21 травняСмачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

21 травняЗірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

21 травняЗірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

21 травняЗірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

21 травняМодно

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

20 травняЗірково

Євробачення-2021: підопічна Кіркорова з Молдови сексуально станцювала в компанії чотирьох хлопців (відео)

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

20 травняАктуально

ТОП-7 розваг на кожен день тижня: для себе, родини та друзів

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти