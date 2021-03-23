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23 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 23 березня в історії

Яке сьогодні свято, 23 березня? Всесвітній день метеорології. День пам'яті Коринфських мучеників і мучениць – в православному календарі. День Василини – в народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Павло, Федір.

Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сегодня пишуть, яке православне свято в українців 23 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 березня.

23 березня: яке сьогодні свято
23 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день метеорології (World Meteorological Day) проводиться з ініціативи Всесвітньої метеорологічної організації під егідою ООН на честь набуття чинності в 1950 році Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації ВМО, в якій було проголошено утворення Організації.
  • Міжнародний день ОК – вважається, що саме цього дня у 1839 році вперше в газеті "Бостонський ранок" було надруковано вираз "о'кей".
  • День визволення Південної Африки – національне свято на честь річниці битви за місто Квіто Кванавале в 1988 році.
  • День моря відзначається в Болівії.

Яке сьогодні свято

23 березня в православній церкві шанується день пам'яті мучеників Кодрата та з ним Кипріана, Діонісія, Анекта, Павла, Крискента, Діонісія (іншого), Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафиона, Папія, Леоніда і мучениць Харієси, Нунехії, Василіси, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших багатьох, мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина, Руфина та інших, мреподобної Анастасії.

У народі 23 березня шанувалася Василиса – весняної води вказівниця. Традиційно в цей день у селян були весняні турботи. Люди відводили воду від своїх осель, щоб вона не затопила погреби та підвали. Для цього виходили на подвір'я і рили канали. А рибалки на Василину ловили в річці плотву.

Прикмети на 23 березня

  • сині хмари в небі – до теплої погоди і дощу;
  • туманний день принесе хороший урожай льону;
  • а ось сильні вітри обіцяли голодний рік;
  • також на Василину чекали на перші грози;
  • цього дня небажано займатися рукоділлям, зате потрібно поприбирати, щоб привернути в дім удачу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 березня

  • 1841 – в Лондоні Річард Біерд відкрив перше в Європі фотоательє.
  • 1876 – російський інженер Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.
  • 1918 – Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.
  • 1928 – Кам'янець-Подільська фортеця стала історико-культурним заповідником.
  • 1944 – засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.
  • 2001 – була затоплена радянська космічна орбітальна станція "Мир" у південній частині Тихого океану.

Хто народився 23 березня

  • 1904 – Джоан Кроуфорд, американська кіноактриса.
  • 1910 – Акіра Куросава, японський кінорежисер, сценарист і продюсер.
  • 1957 – Аманда Пламмер, американська актриса.
  • 1964 – Хоуп Девіс, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1965 – Сара Бакстон, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1966 – Марін Хінкль, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1971 – Карен Макдугал, американська фотомодель, актриса кіно і телебачення.
  • 1973 – Радміла Щеголева, українська і російська актриса театру і кіно, телеведуча.
  • 1976 – Мішель Монаган, американська актриса.
  • 1976 – Кері Расселл, американська актриса і танцівниця.

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