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2 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:05

Всесвітній день бігу – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 2 червня

2 червня: яке сьогодні свято
2 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 2 червня? Всесвітній день бігу. День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія – в православному календарі. Тимофій Грядочнік – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 червня.

  • Всесвітній день бігу (World Running Day) – спортивне свято, що зародилося в Америці у 2009 році, а з 2016 року отримало міжнародну підтримку. Проводиться кожну першу середу червня з метою популяризації цього виду спорту в світі.
  • День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі проводиться в світі з 2011 року з метою нагадати, що люди відповідальні за те, чим харчують свій організм.
  • День республіки – святкується в Італії.
  • День працівників цивільної авіації – відзначається в Азербайджані.

Яке сьогодні свято

2 червня в православній церкві відзначається віддання свята Преполовенія П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, мученика Аскалона. Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

У народі 2 червня шанувався Тимофій Грядочник. У цей період особливу увагу приділяли огіркам.

Прикмети на 2 червня

  • якщо на Тимофія посадити огірки – до багатого врожаю;
  • багато шишок на ялинках – значить, огірки добре вродять;
  • не можна, щоб хто-небудь чужий бачив, як господар садить огірки, бо наврочять.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 червня

  • 1537 – Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив віддавати їх у рабство.
  • 1652 – відбулася Битва під Батогом в ході повстання Богдана Хмельницького.
  • 1842 – вийшов у світ перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".
  • 1857 – запатентована швейна машинка.
  • 1891 – в футболі введено пенальті.
  • 1953 – відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великобританії.

Хто народився 2 червня

  • 1740 – Маркіз де Сад, французький письменник і філософ, основоположник садизму.
  • 1743 – Алессандро Каліостро, італійський астролог, містик, авантюрист.
  • 1840 – Томас Харді, англійський письменник.
  • 1919 – Юрій Тимошенко, український актор, відомий роллю Тарапуньки.

Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:

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