2 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день бігу – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 2 червня

2 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 2 червня? Всесвітній день бігу. День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія – в православному календарі. Тимофій Грядочнік – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 червня.

Всесвітній день бігу (World Running Day) – спортивне свято, що зародилося в Америці у 2009 році, а з 2016 року отримало міжнародну підтримку. Проводиться кожну першу середу червня з метою популяризації цього виду спорту в світі.

– спортивне свято, що зародилося в Америці у 2009 році, а з 2016 року отримало міжнародну підтримку. Проводиться кожну першу середу червня з метою популяризації цього виду спорту в світі. День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі проводиться в світі з 2011 року з метою нагадати, що люди відповідальні за те, чим харчують свій організм.

проводиться в світі з 2011 року з метою нагадати, що люди відповідальні за те, чим харчують свій організм. День республіки – святкується в Італії.

– святкується в Італії. День працівників цивільної авіації – відзначається в Азербайджані.

Яке сьогодні свято

2 червня в православній церкві відзначається віддання свята Преполовенія П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, мученика Аскалона. Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

У народі 2 червня шанувався Тимофій Грядочник. У цей період особливу увагу приділяли огіркам.

Прикмети на 2 червня

якщо на Тимофія посадити огірки – до багатого врожаю;

багато шишок на ялинках – значить, огірки добре вродять;

не можна, щоб хто-небудь чужий бачив, як господар садить огірки, бо наврочять.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 червня

1537 – Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив віддавати їх у рабство.

1652 – відбулася Битва під Батогом в ході повстання Богдана Хмельницького.

1842 – вийшов у світ перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".

1857 – запатентована швейна машинка.

1891 – в футболі введено пенальті.

1953 – відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великобританії.

Хто народився 2 червня

1740 – Маркіз де Сад, французький письменник і філософ, основоположник садизму.

1743 – Алессандро Каліостро, італійський астролог, містик, авантюрист.

1840 – Томас Харді, англійський письменник.

1919 – Юрій Тимошенко, український актор, відомий роллю Тарапуньки.

Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:

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