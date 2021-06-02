2 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Всесвітній день бігу – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 2 червня
Яке сьогодні свято, 2 червня? Всесвітній день бігу. День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія – в православному календарі. Тимофій Грядочнік – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 червня.
- Всесвітній день бігу (World Running Day) – спортивне свято, що зародилося в Америці у 2009 році, а з 2016 року отримало міжнародну підтримку. Проводиться кожну першу середу червня з метою популяризації цього виду спорту в світі.
- День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі проводиться в світі з 2011 року з метою нагадати, що люди відповідальні за те, чим харчують свій організм.
- День республіки – святкується в Італії.
- День працівників цивільної авіації – відзначається в Азербайджані.
2 червня в православній церкві відзначається віддання свята Преполовенія П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, мученика Аскалона. Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.
У народі 2 червня шанувався Тимофій Грядочник. У цей період особливу увагу приділяли огіркам.
- якщо на Тимофія посадити огірки – до багатого врожаю;
- багато шишок на ялинках – значить, огірки добре вродять;
- не можна, щоб хто-небудь чужий бачив, як господар садить огірки, бо наврочять.
- 1537 – Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив віддавати їх у рабство.
- 1652 – відбулася Битва під Батогом в ході повстання Богдана Хмельницького.
- 1842 – вийшов у світ перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі".
- 1857 – запатентована швейна машинка.
- 1891 – в футболі введено пенальті.
- 1953 – відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великобританії.
- 1740 – Маркіз де Сад, французький письменник і філософ, основоположник садизму.
- 1743 – Алессандро Каліостро, італійський астролог, містик, авантюрист.
- 1840 – Томас Харді, англійський письменник.
- 1919 – Юрій Тимошенко, український актор, відомий роллю Тарапуньки.
Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:
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