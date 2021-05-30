Магнітні бурі у червні 2021 року: початок літа радує штилем

Єдина, але дуже сильна магнітна буря припадає на середину червня-2021

Коли очікуються магнітні бурі у червні Фото: Pexels

Зазвичай літо асоціюється з найбільшою активізацією сонця у порівнянні з іншими сезонами – і за температурою, і за геомагнітними сплескіами Однак поспішаємо вас порадувати приємним прогнозом геомагнітної обстановки на червень-2021: початок нинішнього літа обіцяє відносний спокій у сфері прояву сонячної активності.

Коли у червні 2021 року очікуються магнітні бурі, яка буде геомагнітна обстановка на червневі свята, Трійцю, День Конституції та в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на червень у нашій статті.

Знаючи прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть у певній мірі убезпечити себе від негативного впливу сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на червень 2021 року

Незначні, але тривалі магнітні коливання в червні можливі на початку місяця: 1, 2, 3 числа.

Потужна магнітна буря, яка досягне рівня G1, очікується 16 червня.

Дивіться відео, як пережити магнітні бурі:

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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