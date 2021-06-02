2 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Всемирный день бега – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июня
Какой сегодня праздник, 2 июня? Всемирный день бега. День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия – в православном календаре. Тимофей Грядочник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июня.
- Всемирный день бега (World Running Day) – спортивный праздник, который зародился в Америке в 2009 году, а с 2016 года получил международную поддержку. Проводится каждую первую среду июня с целью популяризации этого вида спорта в мире.
- День здорового питания и отказа от излишеств в еде проводится в мире с 2011 года с целью напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм.
- День республики – празднуется в Италии.
- День работников гражданской авиации – отмечается в Азербайджане.
2 июня в православной церкви отмечается отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Чтится память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, мученика Аскалона. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
В народе 2 июня почитался Тимофей Грядочник. В этот период особое внимание уделялось огурцам.
- если на Тимофея посадить огурцы – к богатому урожаю;
- много шишек на елках – значит, огурцы хорошо уродятся;
- нельзя, чтобы кто-нибудь чужой видел, как хозяин садит огурцы, потому что сглазии.
- 1537 – Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их в рабство.
- 1652 – произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.
- 1842 – вышел в свет первый том романа Николая Гоголя "Мертвые души".
- 1857 – запатентована швейная машинка.
- 1891 – в футболе введено пенальти.
- 1953 – состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.
- 1740 – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.
- 1743 – Алессандро Калиостро, итальянский астролог, мистик, авантюрист.
- 1840 – Томас Харди, английский писатель.
- 1919 – Юрий Тимошенко, украинский актер, известный ролью Тарапуньки.
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