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2 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:05

Всемирный день бега – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июня

2 июня: какой сегодня праздник
2 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 июня? Всемирный день бега. День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия – в православном календаре. Тимофей Грядочник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июня.

  • Всемирный день бега (World Running Day) – спортивный праздник, который зародился в Америке в 2009 году, а с 2016 года получил международную поддержку. Проводится каждую первую среду июня с целью популяризации этого вида спорта в мире.
  • День здорового питания и отказа от излишеств в еде проводится в мире с 2011 года с целью напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм.
  • День республики – празднуется в Италии.
  • День работников гражданской авиации – отмечается в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

2 июня в православной церкви отмечается отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Чтится память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, мученика Аскалона. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

В народе 2 июня почитался Тимофей Грядочник. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

Приметы на 2 июня

  • если на Тимофея посадить огурцы – к богатому урожаю;
  • много шишек на елках – значит, огурцы хорошо уродятся;
  • нельзя, чтобы кто-нибудь чужой видел, как хозяин садит огурцы, потому что сглазии.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 июня

  • 1537 – Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил предавать их в рабство.
  • 1652 – произошла Битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого.
  • 1842 – вышел в свет первый том романа Николая Гоголя "Мертвые души".
  • 1857 – запатентована швейная машинка.
  • 1891 – в футболе введено пенальти.
  • 1953 – состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.

Кто родился 2 июня

  • 1740 – Маркиз де Сад, французский писатель и философ, основоположник садизма.
  • 1743 – Алессандро Калиостро, итальянский астролог, мистик, авантюрист.
  • 1840 – Томас Харди, английский писатель.
  • 1919 – Юрий Тимошенко, украинский актер, известный ролью Тарапуньки.

Смотрите видео, как проходил Последний звонок-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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