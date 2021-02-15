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15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 15 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 15 лютого? Міжнародний день онкохворої дитини, День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Стрітення Господнє – в православному і народному календарі. Іменини святкує Василь.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 лютого.

15 лютого: яке сьогодні свято
15 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день онкохворої дитини (International Childhood Cancer Day) відзначається щорічно з 2001 року в багатьох країнах з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак, з метою призову суспільства про надання посильної допомоги: здати кров, зробити благодійний внесок, провести просвітницьку роботу.
  • День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів відзначається в деяких пострадянських країнах, а в Україні має назву День вшанування учасників бойових дій на території інших держав . Відзначається з 2004 року і приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
  • День державності святкується в Сербії.
  • День національного прапора вшановує Канада.
  • День спадщини в Канаді відзначається в третій понеділок лютого.
  • День президентів у США – також святкується в третій лютневий понеділок.

Яке сьогодні свято

15 лютого в православній церкві святкується Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Принесення у Храм. Це одне з найголовніших дванадцяти Господніх свят, що знаменує зустріч людей в особі старця Симеона зі своїм Спасителем.

У народі 15 лютого шанувалося Стрітення Господнє – великий день не лише в православ'ї, але також одне з найбільших свят весни. Вважалося, щоцього дня зима вперше зустрічається з весною. А Стрітенські морози, хоч і люті, проте вже останні. По погоді на Стрітення судили про наближення весни.

Прикмети на 15 лютого

  • сонячний день на Стрітення – весна силу набирає;
  • якщо на Стрітення горобець з калюжі напився – весна вже близько;
  • випав сніг на Стрітення – весна буде пізньою і дощовою;
  • зоряне небо обіцяє пізню весну;
  • на Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати;
  • також не варто їхати далеко з дому, тому що буде складно повернутися;
  • в це свято не можна лихословити, скандалити і лаятися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 лютого

  • 1913 – в Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
  • 1919 – прийнятий закон про вживання української мови в державних установах.
  • 1922 – в Гаазі відкрито перше засідання Міжнародного суду.
  • 1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.
  • 1969 – британський вчений-фізіолог Роберт Едвардс вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
  • 1989 – завершено виведення радянських військ з Афганістану, що почалося 15 травня 1988 року.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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