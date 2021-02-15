15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 15 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 15 лютого? Міжнародний день онкохворої дитини, День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Стрітення Господнє – в православному і народному календарі. Іменини святкує Василь.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 лютого.

15 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день онкохворої дитини (International Childhood Cancer Day) відзначається щорічно з 2001 року в багатьох країнах з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак, з метою призову суспільства про надання посильної допомоги: здати кров, зробити благодійний внесок, провести просвітницьку роботу.

відзначається щорічно з 2001 року в багатьох країнах з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак, з метою призову суспільства про надання посильної допомоги: здати кров, зробити благодійний внесок, провести просвітницьку роботу. День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів відзначається в деяких пострадянських країнах, а в Україні має назву День вшанування учасників бойових дій на території інших держав . Відзначається з 2004 року і приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану.

відзначається в деяких пострадянських країнах, а в Україні має назву . Відзначається з 2004 року і приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану. День державності святкується в Сербії.

святкується в Сербії. День національного прапора вшановує Канада.

вшановує Канада. День спадщини в Канаді відзначається в третій понеділок лютого.

в Канаді відзначається в третій понеділок лютого. День президентів у США – також святкується в третій лютневий понеділок.

Яке сьогодні свято

15 лютого в православній церкві святкується Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Принесення у Храм. Це одне з найголовніших дванадцяти Господніх свят, що знаменує зустріч людей в особі старця Симеона зі своїм Спасителем.

У народі 15 лютого шанувалося Стрітення Господнє – великий день не лише в православ'ї, але також одне з найбільших свят весни. Вважалося, щоцього дня зима вперше зустрічається з весною. А Стрітенські морози, хоч і люті, проте вже останні. По погоді на Стрітення судили про наближення весни.

Прикмети на 15 лютого

сонячний день на Стрітення – весна силу набирає;

якщо на Стрітення горобець з калюжі напився – весна вже близько;

випав сніг на Стрітення – весна буде пізньою і дощовою;

зоряне небо обіцяє пізню весну;

на Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати;

також не варто їхати далеко з дому, тому що буде складно повернутися;

в це свято не можна лихословити, скандалити і лаятися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 лютого

1913 – в Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.

1919 – прийнятий закон про вживання української мови в державних установах.

1922 – в Гаазі відкрито перше засідання Міжнародного суду.

1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.

1969 – британський вчений-фізіолог Роберт Едвардс вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

1989 – завершено виведення радянських військ з Афганістану, що почалося 15 травня 1988 року.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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