15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 15 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 15 лютого? Міжнародний день онкохворої дитини, День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Стрітення Господнє – в православному і народному календарі. Іменини святкує Василь.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 лютого.
- Міжнародний день онкохворої дитини (International Childhood Cancer Day) відзначається щорічно з 2001 року в багатьох країнах з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак, з метою призову суспільства про надання посильної допомоги: здати кров, зробити благодійний внесок, провести просвітницьку роботу.
- День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів відзначається в деяких пострадянських країнах, а в Україні має назву День вшанування учасників бойових дій на території інших держав . Відзначається з 2004 року і приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
- День державності святкується в Сербії.
- День національного прапора вшановує Канада.
- День спадщини в Канаді відзначається в третій понеділок лютого.
- День президентів у США – також святкується в третій лютневий понеділок.
15 лютого в православній церкві святкується Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Принесення у Храм. Це одне з найголовніших дванадцяти Господніх свят, що знаменує зустріч людей в особі старця Симеона зі своїм Спасителем.
У народі 15 лютого шанувалося Стрітення Господнє – великий день не лише в православ'ї, але також одне з найбільших свят весни. Вважалося, щоцього дня зима вперше зустрічається з весною. А Стрітенські морози, хоч і люті, проте вже останні. По погоді на Стрітення судили про наближення весни.
- сонячний день на Стрітення – весна силу набирає;
- якщо на Стрітення горобець з калюжі напився – весна вже близько;
- випав сніг на Стрітення – весна буде пізньою і дощовою;
- зоряне небо обіцяє пізню весну;
- на Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати;
- також не варто їхати далеко з дому, тому що буде складно повернутися;
- в це свято не можна лихословити, скандалити і лаятися.
- 1913 – в Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
- 1919 – прийнятий закон про вживання української мови в державних установах.
- 1922 – в Гаазі відкрито перше засідання Міжнародного суду.
- 1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.
- 1969 – британський вчений-фізіолог Роберт Едвардс вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
- 1989 – завершено виведення радянських військ з Афганістану, що почалося 15 травня 1988 року.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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