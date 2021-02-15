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15 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 15 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 15 февраля? Международный день онкобольного ребенка, День памяти воинов-интернационалистов. Сретение Господне – в православном и народном календаре. Именины празднует Василий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.

15 февраля: какой сегодня праздник
15 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день онкобольного ребенка (International Childhood Cancer Day) отмечается ежегодно с 2001 года во многих странах по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком, с целью призыва к обществу оказания посильной помощи: сдать кровь, сделать благотворительный взнос, провести просветительскую работу.
  • День памяти воинов-интернационалистов отмечается в некоторых постсоветских странах, а в Украине имеет название День чествования участников боевых действий на территории других государств . Отмечается с 2004 года и приурочен к годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • День государственности празднуется в Сербии.
  • День национального флага чествует Канада.
  • День наследия в Канаде отмечается в третий понедельник февраля.
  • День президентов в США – также празднуется в третий февральский понедельник.

Какой сегодня праздник

15 февраля в православной церкви празднуется Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Принесение во Храм. Это один из главнейших двенадцати Господних праздников, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.

В народе 15 февраля почиталось Сретенье Господне – великий день не только в православии, но также один из самых больших праздников весны. Считалось, что в этот день зима первый раз встречается с весной. А сретенские морозы, хоть и лютые, но уже последние. По погоде на Сретение судили о приближающейся весне.

Приметы на 15 февраля

  • солнечный день на Сретение – весна силу набирает;
  • если на Сретенье воробей из лужи напился – весна уже близко;
  • выпал снег на Сретенье – весна будет поздней и дождливой;
  • звездное небо обещает позднюю весну;
  • на Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать;
  • также не стоит уезжать далеко из дома, потому что будет сложно вернуться;
  • в этот праздник нельзя сквернословить, скандалить и ругаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 февраля

  • 1913 – в Нью-Йорке открылась первая выставка авангардного искусства.
  • 1919 – принят закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.
  • 1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.
  • 1931 – вышел первый фильм о Дракуле.
  • 1969 – британский ученый-физиолог Роберт Эдвардс впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.
  • 1989 — завершен вывод советских войск из Афганистана, начавшийся 15 мая 1988 года.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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