Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

На Стрітення Господнє 15 лютого краще не починати нових справ

15 лютого православні християни відзначають Стрітення Господнє-2021. Цей день присвячений принесенню маленького Ісуса в Єрусалимський храм. Сегодня.Lifestyle пишуть про традиції і заборони свята.

Стрітення Господнє: що це за день

За переказами, на сороковий день після Різдва праведний Йосип з Марією принесли Ісуса в Єрусалимський храм, де його зустрів 300-річний старець Симеон. Ці події описані в самому початку історії Нового Завіту.

"Стрітення" перекладається з церковнослов'янської мови як "зустріч". Це зустріч Спасителя світу з благочестивим чоловіком, якому ангел передбачав, що він не помре, поки на власні очі не побачить Месію.

Чого не можна робити на Стрітення Господнє

На Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна виконувати брудну і домашню роботу: шити, прати, прибирати.

У день Стрітення Господнього під забороною важка фізична праця: ремонт, перестановка меблів, будівництво.

Не потрібно організовувати переїзд цього дня.

Також не варто їхати далеко від дому – поїздка може закінчитися неприємністю.

Категорично не можна лаятися і сваритися.

15 лютого потрібно відмовитися від ворожінь, а також інших магічних ритуалів.

Як провести свято 15 лютого

У цей день є звичай освячувати свічки, які потім зберігають весь рік вдома й запалюють перед іконою під час грози, щоб від удару блискавки в будинку не почалась пожежа. З бурульок в цей день збирають талу воду та кроплять нею житло. Вважається, що такий ритуал є оберегом від лихого ока.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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