Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах
Добірка найкращих привітань і коротких смс зі Стрітенням Господнім
Сьогодні, 15 лютого, православні християни святкують Стрітення Господнє. Свято не є перехідним (відзначається тільки 15 лютого) і вважається одним із головних свят церковного року. У 2021 році цей день припадає на понеділок.
Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкращу добірку листівок, картинок і привітань у віршах зі Стрітенням Господнім.
Стрітення Господнє-2021: вітання у віршах
Желаю, чтоб на Сретение Господне
В душе добавилось и света, и тепла.
И пусть Господь хранит тебя и близких,
Вознаграждает добрые дела.
***
В день Сретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
***
Пусть станет Сретение Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь в вечеру сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все, тому кто верит!
Привітання зі Стрітенням Господнім:
***
Пусть праздник этот принесет
Вам чувства светлые и добрые!
Пусть каждый веру обретет
На Сретение Господнее!
Вокруг Иисуса славят все,
Что нам принес спасение!
Так пусть подарит праздник нам
Лишь добрые стремления!
Пусть в каждом сердце лишь любовь
Горит свечой среди зимы!
И пусть добро вернется вновь
То, что другим подарим мы!
***
Пусть в этот праздник всех церквей колокола
Нам возвестят: пришло Сретение Господне!
Пока еще блестят на солнце купола,
Спешу тебя поздравить с праздником сегодня!
Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,
Пусть Он оценит все твои старанья!
И если с верой истинной молился ты,
Благословит Господь твои деянья!
***
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.
***
День Сретения Господня -
Весны к зиме мосты.
Желаю вам сегодня
Душевной теплоты,
Весеннего веселья
И чистоты небес,
До Пасхи Воскресения,
До чуда из чудес.
Чтоб мир наш не был серым,
Окрасился в цвета,
Чтоб встретить чистым сердцем
Младенчика Христа.
Вітання зі Стрітенням Господнім в прозі, короткі смс:
Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевного тепла, постійної гармонії, відради на серці, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, нехай удача ні на крок не відступає від тебе.
***
У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого. Нехай серце вірить у дива, які завжди трапляються. Нехай здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. А удача буде вірним помічником у будь-якій справі.
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З Господнім Стрітенням! Нехай у вашій родині буде тільки добро, людяність та світлі помисли. Не гнівайте Бога, а живіть чесно і за усіма Божими заповідями.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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