Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Добірка найкращих привітань і коротких смс зі Стрітенням Господнім

Сьогодні, 15 лютого, православні християни святкують Стрітення Господнє. Свято не є перехідним (відзначається тільки 15 лютого) і вважається одним із головних свят церковного року. У 2021 році цей день припадає на понеділок.

Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкращу добірку листівок, картинок і привітань у віршах зі Стрітенням Господнім.

Стрітення Господнє-2021: вітання у віршах

Желаю, чтоб на Сретение Господне

В душе добавилось и света, и тепла.

И пусть Господь хранит тебя и близких,

Вознаграждает добрые дела.

***

В день Сретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

***

Пусть станет Сретение Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь в вечеру сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все, тому кто верит!

Стрітення Господнє: привітання зі святом Фото: Bipbap

Привітання зі Стрітенням Господнім:

***

Пусть праздник этот принесет

Вам чувства светлые и добрые!

Пусть каждый веру обретет

На Сретение Господнее!

Вокруг Иисуса славят все,

Что нам принес спасение!

Так пусть подарит праздник нам

Лишь добрые стремления!

Пусть в каждом сердце лишь любовь

Горит свечой среди зимы!

И пусть добро вернется вновь

То, что другим подарим мы!

***

Пусть в этот праздник всех церквей колокола

Нам возвестят: пришло Сретение Господне!

Пока еще блестят на солнце купола,

Спешу тебя поздравить с праздником сегодня!

Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,

Пусть Он оценит все твои старанья!

И если с верой истинной молился ты,

Благословит Господь твои деянья!

Стрітення Господнє: привітання зі святом Фото: Bipbap

***

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

***

День Сретения Господня -

Весны к зиме мосты.

Желаю вам сегодня

Душевной теплоты,

Весеннего веселья

И чистоты небес,

До Пасхи Воскресения,

До чуда из чудес.

Чтоб мир наш не был серым,

Окрасился в цвета,

Чтоб встретить чистым сердцем

Младенчика Христа.

Зі Стрітенням Господнім Фото: fresh-cards.ru

Вітання зі Стрітенням Господнім в прозі, короткі смс:

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевного тепла, постійної гармонії, відради на серці, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, нехай удача ні на крок не відступає від тебе.

***

У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого. Нехай серце вірить у дива, які завжди трапляються. Нехай здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. А удача буде вірним помічником у будь-якій справі.

***

З Господнім Стрітенням! Нехай у вашій родині буде тільки добро, людяність та світлі помисли. Не гнівайте Бога, а живіть чесно і за усіма Божими заповідями.

Стрітення Господнє: привітання зі святом Фото: Bipbap

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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