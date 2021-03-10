10 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 10 березня в історії

Яке сьогодні свято, 10 березня? День поминання Тараса Шевченка в Україні. Святителя Тарасія – в православному календарі. Тарас Безсонний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 10 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 березня.

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10 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День поминання Тараса Шевченка шанується в Україні. У 2021 році виповнюється 160 років з дня смерті Кобзаря.

шанується в Україні. У 2021 році виповнюється 160 років з дня смерті Кобзаря. День національного театру відзначає Азербайджан.

відзначає Азербайджан. День праці святкує Корея.

святкує Корея. День інженера проводиться 10 березня в Греції.

проводиться 10 березня в Греції. День вчителя відзначається в Лаосі.

відзначається в Лаосі. День початку сухого сезону відзначається М'янма.

Яке сьогодні свято

10 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

У народі 10 березня відзначався Тарас Безсонний. Люди вважали, що святий Тарасій здатний побороти лихоманку, а тому йому молилися про здоров'я. А ось рано лягати спати було небезпечно, тому що хвороба може увігнати людину в сон, а потім увійти в його тіло. Звідси і назва дня – Безсонний.

Прикмети на 10 березня

в день Тарасія не можна спати до заходу сонця;

у жодному разі не можна дивитися з вулиці в дім через вікно, інакше так в будинок увійде хвороба;

погана прикмета, якщо двері зірвуться з петель – чекати біди;

день Тарасія – це середній строк появи таловин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 березня

1801 – в Британії стартував перший перепис населення.

1862 – в Америці вперше випущені паперові гроші.

1878 – у Женеві випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1905 – у Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі".

1943 – розпочато роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.

1982 – пройшов рідкісний парад планет.

Хто народився 10 березня

1787 – Устим Кармалюк, український національний герой, ватажок руху селян на Поділлі.

1940 – Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.

1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.

1958 – Шерон Стоун, американська модель, кіноактриса.

1973 – Єва Герцигова, чеська супермодель.

1984 – Олівія Вайлд, американська кіноактриса.

1992 – Емілі Осмент, кіноактриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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