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10 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 10 березня в історії

Яке сьогодні свято, 10 березня? День поминання Тараса Шевченка в Україні. Святителя Тарасія – в православному календарі. Тарас Безсонний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 10 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 березня.

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10 березня: яке сьогодні свято
10 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День поминання Тараса Шевченка шанується в Україні. У 2021 році виповнюється 160 років з дня смерті Кобзаря.
  • День національного театру відзначає Азербайджан.
  • День праці святкує Корея.
  • День інженера проводиться 10 березня в Греції.
  • День вчителя відзначається в Лаосі.
  • День початку сухого сезону відзначається М'янма.

Яке сьогодні свято

10 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

У народі 10 березня відзначався Тарас Безсонний. Люди вважали, що святий Тарасій здатний побороти лихоманку, а тому йому молилися про здоров'я. А ось рано лягати спати було небезпечно, тому що хвороба може увігнати людину в сон, а потім увійти в його тіло. Звідси і назва дня – Безсонний.

Прикмети на 10 березня

  • в день Тарасія не можна спати до заходу сонця;
  • у жодному разі не можна дивитися з вулиці в дім через вікно, інакше так в будинок увійде хвороба;
  • погана прикмета, якщо двері зірвуться з петель – чекати біди;
  • день Тарасія – це середній строк появи таловин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 березня

  • 1801 – в Британії стартував перший перепис населення.
  • 1862 – в Америці вперше випущені паперові гроші.
  • 1878 – у Женеві випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1905 – у Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі".
  • 1943 – розпочато роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.
  • 1982 – пройшов рідкісний парад планет.

Хто народився 10 березня

  • 1787 – Устим Кармалюк, український національний герой, ватажок руху селян на Поділлі.
  • 1940 – Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.
  • 1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.
  • 1958 – Шерон Стоун, американська модель, кіноактриса.
  • 1973 – Єва Герцигова, чеська супермодель.
  • 1984 – Олівія Вайлд, американська кіноактриса.
  • 1992 – Емілі Осмент, кіноактриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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