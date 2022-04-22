Все время хочется спать – как отличить стресс от синдрома хронической усталости и что делать

Хроническая усталость – в таком состоянии после нападения России на Украину находятся миллионы украинцев. Но чтобы диагностировать "Синдром хронической усталости" и начать корректировать это состояние, нужно учесть ряд факторов. Каких именно – рассказала диетолог Олеся Добрянская.
Как проявляется синдром хронической усталости
Просыпаетесь по утрам, уже уставшим? Чувствуете апатию, все время хочется спать, появилась необоснованная мышечная слабость – это симптомы синдрома хронической усталости. Однако для начала важно понять и исключить множество возможных причин и заболеваний, которые могут привести к хронической усталости. В идеале это должно быть комплексное обследование всех органов и систем.
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Обратите внимание на следующие факты, если вы:
- спите менее 7 часов в сутки или сон рваный
- ложитесь спать поздно ночью
- работаете в ночную смену
- кормящая мама
- в семье или на работе постоянные проблемы.
При таких условиях ни о какой бодрости речи быть не может. И конечно же – не будет желания заниматься спортом, рациональным питанием, собой или карьерой тоже.
В случае, когда у вас с вышеперечисленным все нормально, а симптомы хронической усталости есть, то для начала стоит посетить хотя бы семейного врача или терапевта. По их направлению возможно придется проконсультироваться у эндокринолога, невролога, ЛОРа и т.д.
Ведь синдром хронической усталости – многофакторное нарушение. Его симптомы может вызвать как стресс, так и целый ряд или даже комбинация заболеваний разных органов и систем.
У кого чаще всего появляется хроническая усталость
Сначала СХУ обнаружили у людей, переболевших вирусом герпеса. Позже стало ясно, что такая реакция присуща пациентам после любых вирусов, поэтому СХУ входит в международную классификацию болезней (МКБ-10) как "синдром утомляемости после вирусной болезни".
Новый неврологический синдром – рost-COVID-19 neurological syndrome (PCNS), который в отдаленный период проявляется СХВ. Если же вы не переносили в недавнем времени вирусные заболевания, а хроническая усталость вас все равно беспокоит – то возможно, у вас есть скрытая вирусная инфекция или воспаление в организме.
Что делать, если все время хроническая усталость?
Как проверить:
- сдать общий и биохимический анализ крови
- пройти анализ на скрытые инфекции.
Помимо воспалительных процессов, СХУ может быть вызван несбалансированным питанием или голоданием. В этом случае поможет диетолог (нутрициолог), который оценит вам индивидуальный нутритивный статус.
Также возьмите во внимание ваши вредные привычки, употребляемые медикаменты – это тоже может приводить к хронической усталости. Если же все физиологические причины хронической усталости исключены, то причина СХУ может быть в стрессе, депрессии и т.д. Обратите внимание, есть ли у вас:
- высокая степень ответственности за все происходящее
- желание всегда и во всем добиться успеха
- ощущение, что вы всегда "должны",
то обратитесь за консультацией к психотерапевту или психиатру.
Запомните, уставать и потом восстанавливаться – это норма. Если же организм теряет способность отдыхать и вы все время "в погоне" – это уже болезнь.
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