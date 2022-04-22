Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Польза орехов

Учиться за границей

Идеальный пресс

Работа в Польше

Что такое суржик

Дети Путина
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Все время хочется спать – как отличить стресс от синдрома хронической усталости и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Олеся Добрянская Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Быстрая усталость, мышечная слабость, температура могут быть последствиями стресса, не спешите себе ставить диагноз синдрома хронической усталости. Почему – в статье
Если все время хочется спать – это может быть как стресс, так и синдром хронической усталости
Если все время хочется спать – это может быть как стресс, так и синдром хронической усталости / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Хроническая усталость – в таком состоянии после нападения России на Украину находятся миллионы украинцев. Но чтобы диагностировать "Синдром хронической усталости" и начать корректировать это состояние, нужно учесть ряд факторов. Каких именно – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Реклама

Как проявляется синдром хронической усталости

Просыпаетесь по утрам, уже уставшим? Чувствуете апатию, все время хочется спать, появилась необоснованная мышечная слабость – это симптомы синдрома хронической усталости. Однако для начала важно понять и исключить множество возможных причин и заболеваний, которые могут привести к хронической усталости. В идеале это должно быть комплексное обследование всех органов и систем.

Обратите внимание на следующие факты, если вы:

  • спите менее 7 часов в сутки или сон рваный
  • ложитесь спать поздно ночью
  • работаете в ночную смену
  • кормящая мама
  • в семье или на работе постоянные проблемы.

При таких условиях ни о какой бодрости речи быть не может. И конечно же – не будет желания заниматься спортом, рациональным питанием, собой или карьерой тоже.

Реклама

В случае, когда у вас с вышеперечисленным все нормально, а симптомы хронической усталости есть, то для начала стоит посетить хотя бы семейного врача или терапевта. По их направлению возможно придется проконсультироваться у эндокринолога, невролога, ЛОРа и т.д.

Если появились симптомы хронической усталости, то для начала стоит посетить хотя бы семейного врача или терапевта
Если появились симптомы хронической усталости, то для начала стоит посетить хотя бы семейного врача или терапевта / Фото: freepik.com

Ведь синдром хронической усталости – многофакторное нарушение. Его симптомы может вызвать как стресс, так и целый ряд или даже комбинация заболеваний разных органов и систем.

Реклама

У кого чаще всего появляется хроническая усталость

Сначала СХУ обнаружили у людей, переболевших вирусом герпеса. Позже стало ясно, что такая реакция присуща пациентам после любых вирусов, поэтому СХУ входит в международную классификацию болезней (МКБ-10) как "синдром утомляемости после вирусной болезни".

СХУ входит в международную классификацию болезней, как
СХУ входит в международную классификацию болезней, как "синдром утомляемости после вирусной болезни". / Фото: freepik.com

Новый неврологический синдром – рost-COVID-19 neurological syndrome (PCNS), который в отдаленный период проявляется СХВ. Если же вы не переносили в недавнем времени вирусные заболевания, а хроническая усталость вас все равно беспокоит – то возможно, у вас есть скрытая вирусная инфекция или воспаление в организме.

Что делать, если все время хроническая усталость?

Как проверить:

  • сдать общий и биохимический анализ крови
  • пройти анализ на скрытые инфекции.

Помимо воспалительных процессов, СХУ может быть вызван несбалансированным питанием или голоданием. В этом случае поможет диетолог (нутрициолог), который оценит вам индивидуальный нутритивный статус.

Возьмите во внимание ваши вредные привычки, употребляемые медикаменты – это тоже может приводить к хронической усталости
Возьмите во внимание ваши вредные привычки, употребляемые медикаменты – это тоже может приводить к хронической усталости / Фото: freepik.com

Также возьмите во внимание ваши вредные привычки, употребляемые медикаменты – это тоже может приводить к хронической усталости. Если же все физиологические причины хронической усталости исключены, то причина СХУ может быть в стрессе, депрессии и т.д. Обратите внимание, есть ли у вас:

  1. высокая степень ответственности за все происходящее
  2. желание всегда и во всем добиться успеха
  3. ощущение, что вы всегда "должны",

то обратитесь за консультацией к психотерапевту или психиатру.

Запомните, уставать и потом восстанавливаться – это норма. Если же организм теряет способность отдыхать и вы все время "в погоне" – это уже болезнь.

Также ранее мы писали, как контролировать стресс – 2 йога-практики, чтобы успокоиться без таблеток.

Если же вы хотите держать себя в тонусе, помогут быть в форме 8 упражнений для ног.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Олеся Добрянская
Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как убедить близких эвакуироваться
Советы психолога
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Мода и война
Где купить вещи украинских брендов
Смотреть!
Важные контакты
Медпомощь бесплатно
Куда звонить
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Откуда взялись кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять