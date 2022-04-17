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Как контролировать стресс – 2 йога-практики, чтобы успокоиться без таблеток

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 апреля, 10:01
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Не дать стрессу себя "съесть", справиться с ним поможет ощущения баланса и спокойствия. А достичь этого помогут йога-упражнения "Заземление" и "Подушка безопасности"
Контролировать стресс и успокоиться без таблеток помогут две йога-практики, которые можно делать где угодно
Контролировать стресс и успокоиться без таблеток помогут две йога-практики, которые можно делать где угодно / Фото: unsplash.com, freepik.com

Сейчас каждый украинец или украинка из-за войны с Россией испытывает колоссальный стресс. Чтобы суметь справиться с ситуацией, тревожностью и продолжать жить, можно использовать несложные йога практики – рассказывает йога-тичер Елена Лазарева.

Елена Лазарева
Елена Лазарева / Фото: пресс-служба

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Практики, которые помогут почувствовать себя в безопасности даже в очень сложной ситуации могут освоить как дети, так и взрослые. Попробуйте делать эти упражнения вместе – это помогает справиться с тревожностью и заодно укрепит ваши отношения.


Первое. Я принимаю ситуацию, такой, какая она есть. Осознаю реальность и не пытаюсь "замыливать" свои действия надуманным позитивом, – советует Елена Лазарева,- Сейчас лучший момент почувствовать, что такое "здесь и сейчас". Пребывая в моменте, я не убегаю в будущее и не сожалею о прошлом.

Второе – стараться не позволять страху быть больше, чем вы, в этом помогут практики "Заземление" и "Подушка безопасности".

Попробуйте взять свой страх под контроль с помощью практики "Заземление"
Попробуйте взять свой страх под контроль с помощью практики "Заземление" / Фото: elena.yogagurme

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Они добавляют уверенности и сил, и в итоге – человек учится управлять той системой выживания, которая уже есть в каждом из нас, остается лишь ее включить.

Научитесь "дышать" через стопы, практику следует выполнять босиком
Научитесь "дышать" через стопы, практику следует выполнять босиком / Фото: elena.yogagurme

Это важно – "пульт" от инстинктов в ваших руках. Да, страхи остаются, но они не поглощают, не парализуют и не руководят вами.

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Хоть страхи остаются, но они не поглощают, не парализуют и не руководят вами – достичь этого помогает йога
Хоть страхи остаются, но они не поглощают, не парализуют и не руководят вами – достичь этого помогает йога / Фото: elena.yogagurme

Также ранее мы писали, как держать себя в тонусе – делайте 8 упражнений для ног, которые помогут быть в форме.

А чтобы успокоиться без таблеток и физнагрузок, помогут ТОП-10 седативных средств от самой природы.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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