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Как держать себя в тонусе – 8 упражнений для ног, которые помогут быть в форме (видео)

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 апреля, 08:00
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Простые упражнения во время войны можно делать в любом безопасном месте, они помогут быть в тонусе, улучшить кровообращение и самочувствие. Как делать – в статье
Держать себя в тонусе, быть в форме в целом и укрепить ноги помогут несложные упражнения
Держать себя в тонусе, быть в форме в целом и укрепить ноги помогут несложные упражнения / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Сегодня из-за войны с Россией привычный нам темп жизни нарушен, многим пришлось отказаться от тренировок и регулярной заботы о своем теле. Но поддерживать себя в тонусе очень важно, особенно если приходится долго находится в убежище или много волонтерить, проводя время на ногах. Как сделать зарядку для мышц ног – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Эта простая гимнастика доступна для людей, которые хотят держать себя в тонусе. Всего 15-25 минут в день таких упражнений будет достаточно для вашего хорошего самочувствия.

1. Приседания. Стопы на ширине плеч, колени не заваливайтесь, пятка не отрывается от пола, спина ровная, повторяем 20 раз.

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2. Шаги в стороны в полуприседе. Коленки не заваливайтесь, не должны выходить вперед стопы. 10 раз в каждую ногу, 2 подхода.

3. Прыжки. Держите прямой угол в коленях, делайте мягкое приземление, спина ровная. Делать 10 раз 2 подхода.

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.4-5. Подъем стоп в полуприседе. Колени могут немного выходить за линию пальцев стоп, спина ровная.

Один подход выполняйте, ставя ноги друг к другу, другой – шире плеч, сделайте 20 повторов.

6. Растяжение. Колено ставим близко к опорной ноге, в одной плоскости с ней, фиксируем до 60 секунд.

7. Растяжение бедра в выпаде, делаем до 60 секунд на каждую ногу.

8 Растяжение задней поверхности бедра, делайте до 60 секунд на каждую ногу.

Если же вы нагрузили спину или болит поясница, помогут снять боль 8 упражнений для спины в домашних условиях.

Также помочь себе при боли в спине в укрытии или бомбоубежище можно с помощью этих 5 советов.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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