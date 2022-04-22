Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Користь горіхів

Вчитися за кордоном

Ідеальний прес

Робота у Польщі

Що таке суржик

Діти Путіна
СЬОГОДНІ Life Здорово

Весь час хочеться спати – як відрізнити стрес від синдрому хронічної втоми та що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Олеся Добрянська Олеся Добрянська
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Швидка втома, м'язова слабкість, температура можуть бути наслідками стресу, не поспішайте ставити діагноз синдрому хронічної втоми. Чому – у статті
Якщо весь час хочеться спати, це може бути як стрес, так і синдром хронічної втоми
Якщо весь час хочеться спати, це може бути як стрес, так і синдром хронічної втоми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Хронічна втома – у такому стані після нападу Росії на Україну перебувають мільйони українців. Але щоб діагностувати "Синдром хронічної втоми" (СХВ) і почати коригувати цей стан, потрібно врахувати низку факторів. Яких саме – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Реклама

Як проявляється синдром хронічної втоми

Прокидаєтеся вранц вже втомлені? Відчуваєте апатію, постійно хочеться спати, з'явилася необґрунтована м'язова слабкість – це можуть бути симптоми синдрому хронічної втоми. Однак для початку важливо зрозуміти та виключити безліч можливих причин та захворювань, які можуть призвести до стану хронічної втоми. В ідеалі це має бути комплексне обстеження всіх органів та систем.

Зверніть увагу на наступні факти, якщо ви:

  • спите менше 7 годин на добу або сон "рваний"
  • лягайєте спати пізно вночі
  • працюєте у нічну зміну
  • мама, що годує
  • у сім'ї чи роботі постійні проблеми.

За таких умов ні про яку бадьорість не може бути мови. І звичайно ж – не буде бажання займатися спортом, раціональним харчуванням, собою чи кар'єрою теж.

Реклама

У випадку, коли у вас з перерахованим вище все нормально, а симптоми хронічної втоми є, то для початку варто відвідати хоча б сімейного лікаря чи терапевта. По їхньому направленю можливо доведеться проконсультуватися у ендокринолога, невролога, ЛОР і т.д.

Якщо з'явилися симптоми хронічної втоми, то спочатку варто відвідати хоча б сімейного лікаря або терапевта
Якщо з'явилися симптоми хронічної втоми, то спочатку варто відвідати хоча б сімейного лікаря або терапевта / Фото: freepik.com

Адже синдром хронічної втоми – багатофакторне порушення. Його симптоми може спричинити як стрес, так і цілий ряд або навіть комбінація захворювань різних органів та систем.

Реклама

У кого найчастіше з'являється хронічна втома

Спочатку СХВ виявили у людей, перехворіли на вірус герпесу. Пізніше стало ясно, що така реакція притаманна пацієнтам після будь-яких вірусів, тому СХВ входить до міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби".

СХУ входить до міжнародної класифікації хвороб, як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби".
СХУ входить до міжнародної класифікації хвороб, як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби". / Фото: freepik.com

Новий неврологічний синдром – рost-COVID-19 neurological syndrome (PCNS), який у віддаленому періоді проявляється СХВ. Якщо ж ви не переносили в недавньому часі вірусні захворювання, а хронічна втома вас все одно турбує – то, можливо, у вас є прихована вірусна інфекція чи запалення в організмі.

Що робити, якщо постійно хронічна втома?

Як перевірити:

  • здати загальний та біохімічний аналіз крові
  • пройти аналіз на приховані інфекції

Крім запальних процесів, СХВ може бути викликаний незбалансованим харчуванням чи голодуванням. У цьому випадку допоможе дієтолог (нутріціолог), який оцінить індивідуальний нутритивний статус.

Візьміть до уваги ваші шкідливі звички, які вживаються медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми
Візьміть до уваги ваші шкідливі звички, які вживаються медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми / Фото: freepik.com

Також візьміть до уваги ваші шкідливі звички, вживані медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми. Якщо всі фізіологічні причини хронічної втоми виключені, то причина СХУ може бути в стресі, депресії і т.д. Зверніть увагу , чи є у вас:

  1. високий ступінь відповідальності за все, що відбувається
  2. бажання завжди і в усьому досягти успіху
  3. відчуття, що ви завжди "повинні".

Якщо так – зверніться за консультацією до психотерапевта або психіатра. Запам'ятайте, втомлюватися і потім відновлюватися – це норма. Якщо ж організм втрачає здатність відпочивати і ви весь час "в гонитві" – це вже хвороба.

Також раніше ми писали, як контролювати стрес – 2 йога-практики , щоб заспокоїтись без таблеток.

Якщо ж ви хочете тримати себе в тонусі, допоможуть бути у формі 8 вправ для ніг.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Олеся Добрянська
Олеся Добрянська Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як переконати близьких евакуюватися
Поради психолога
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Мода та війна
Де придбати речі українських брендів
Дивитись!
Важливі контакти
Медична допомога безкоштовно
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Звідки взялися кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти