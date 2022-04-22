Весь час хочеться спати – як відрізнити стрес від синдрому хронічної втоми та що робити

Швидка втома, м'язова слабкість, температура можуть бути наслідками стресу, не поспішайте ставити діагноз синдрому хронічної втоми. Чому – у статті

Якщо весь час хочеться спати, це може бути як стрес, так і синдром хронічної втоми / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Хронічна втома – у такому стані після нападу Росії на Україну перебувають мільйони українців. Але щоб діагностувати "Синдром хронічної втоми" (СХВ) і почати коригувати цей стан, потрібно врахувати низку факторів. Яких саме – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Реклама

Як проявляється синдром хронічної втоми

Прокидаєтеся вранц вже втомлені? Відчуваєте апатію, постійно хочеться спати, з'явилася необґрунтована м'язова слабкість – це можуть бути симптоми синдрому хронічної втоми. Однак для початку важливо зрозуміти та виключити безліч можливих причин та захворювань, які можуть призвести до стану хронічної втоми. В ідеалі це має бути комплексне обстеження всіх органів та систем.

Зверніть увагу на наступні факти, якщо ви:

спите менше 7 годин на добу або сон "рваний"

лягайєте спати пізно вночі

працюєте у нічну зміну

мама, що годує

у сім'ї чи роботі постійні проблеми.

За таких умов ні про яку бадьорість не може бути мови. І звичайно ж – не буде бажання займатися спортом, раціональним харчуванням, собою чи кар'єрою теж.

Реклама

У випадку, коли у вас з перерахованим вище все нормально, а симптоми хронічної втоми є, то для початку варто відвідати хоча б сімейного лікаря чи терапевта. По їхньому направленю можливо доведеться проконсультуватися у ендокринолога, невролога, ЛОР і т.д.

Якщо з'явилися симптоми хронічної втоми, то спочатку варто відвідати хоча б сімейного лікаря або терапевта / Фото: freepik.com

Адже синдром хронічної втоми – багатофакторне порушення. Його симптоми може спричинити як стрес, так і цілий ряд або навіть комбінація захворювань різних органів та систем.

Реклама

У кого найчастіше з'являється хронічна втома

Спочатку СХВ виявили у людей, перехворіли на вірус герпесу. Пізніше стало ясно, що така реакція притаманна пацієнтам після будь-яких вірусів, тому СХВ входить до міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби".

СХУ входить до міжнародної класифікації хвороб, як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби". / Фото: freepik.com

Новий неврологічний синдром – рost-COVID-19 neurological syndrome (PCNS), який у віддаленому періоді проявляється СХВ. Якщо ж ви не переносили в недавньому часі вірусні захворювання, а хронічна втома вас все одно турбує – то, можливо, у вас є прихована вірусна інфекція чи запалення в організмі.

Що робити, якщо постійно хронічна втома?

Як перевірити:

здати загальний та біохімічний аналіз крові

пройти аналіз на приховані інфекції

Крім запальних процесів, СХВ може бути викликаний незбалансованим харчуванням чи голодуванням. У цьому випадку допоможе дієтолог (нутріціолог), який оцінить індивідуальний нутритивний статус.

Візьміть до уваги ваші шкідливі звички, які вживаються медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми / Фото: freepik.com

Також візьміть до уваги ваші шкідливі звички, вживані медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми. Якщо всі фізіологічні причини хронічної втоми виключені, то причина СХУ може бути в стресі, депресії і т.д. Зверніть увагу , чи є у вас:

високий ступінь відповідальності за все, що відбувається бажання завжди і в усьому досягти успіху відчуття, що ви завжди "повинні".

Якщо так – зверніться за консультацією до психотерапевта або психіатра. Запам'ятайте, втомлюватися і потім відновлюватися – це норма. Якщо ж організм втрачає здатність відпочивати і ви весь час "в гонитві" – це вже хвороба.

Також раніше ми писали, як контролювати стрес – 2 йога-практики , щоб заспокоїтись без таблеток.

Якщо ж ви хочете тримати себе в тонусі, допоможуть бути у формі 8 вправ для ніг.