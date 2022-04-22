Весь час хочеться спати – як відрізнити стрес від синдрому хронічної втоми та що робити

Хронічна втома – у такому стані після нападу Росії на Україну перебувають мільйони українців. Але щоб діагностувати "Синдром хронічної втоми" (СХВ) і почати коригувати цей стан, потрібно врахувати низку факторів. Яких саме – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.
Як проявляється синдром хронічної втоми
Прокидаєтеся вранц вже втомлені? Відчуваєте апатію, постійно хочеться спати, з'явилася необґрунтована м'язова слабкість – це можуть бути симптоми синдрому хронічної втоми. Однак для початку важливо зрозуміти та виключити безліч можливих причин та захворювань, які можуть призвести до стану хронічної втоми. В ідеалі це має бути комплексне обстеження всіх органів та систем.
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Зверніть увагу на наступні факти, якщо ви:
- спите менше 7 годин на добу або сон "рваний"
- лягайєте спати пізно вночі
- працюєте у нічну зміну
- мама, що годує
- у сім'ї чи роботі постійні проблеми.
За таких умов ні про яку бадьорість не може бути мови. І звичайно ж – не буде бажання займатися спортом, раціональним харчуванням, собою чи кар'єрою теж.
У випадку, коли у вас з перерахованим вище все нормально, а симптоми хронічної втоми є, то для початку варто відвідати хоча б сімейного лікаря чи терапевта. По їхньому направленю можливо доведеться проконсультуватися у ендокринолога, невролога, ЛОР і т.д.
Адже синдром хронічної втоми – багатофакторне порушення. Його симптоми може спричинити як стрес, так і цілий ряд або навіть комбінація захворювань різних органів та систем.
У кого найчастіше з'являється хронічна втома
Спочатку СХВ виявили у людей, перехворіли на вірус герпесу. Пізніше стало ясно, що така реакція притаманна пацієнтам після будь-яких вірусів, тому СХВ входить до міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) як "синдром стомлюваності після вірусної хвороби".
Новий неврологічний синдром – рost-COVID-19 neurological syndrome (PCNS), який у віддаленому періоді проявляється СХВ. Якщо ж ви не переносили в недавньому часі вірусні захворювання, а хронічна втома вас все одно турбує – то, можливо, у вас є прихована вірусна інфекція чи запалення в організмі.
Що робити, якщо постійно хронічна втома?
Як перевірити:
- здати загальний та біохімічний аналіз крові
- пройти аналіз на приховані інфекції
Крім запальних процесів, СХВ може бути викликаний незбалансованим харчуванням чи голодуванням. У цьому випадку допоможе дієтолог (нутріціолог), який оцінить індивідуальний нутритивний статус.
Також візьміть до уваги ваші шкідливі звички, вживані медикаменти – це теж може призводити до хронічної втоми. Якщо всі фізіологічні причини хронічної втоми виключені, то причина СХУ може бути в стресі, депресії і т.д. Зверніть увагу , чи є у вас:
- високий ступінь відповідальності за все, що відбувається
- бажання завжди і в усьому досягти успіху
- відчуття, що ви завжди "повинні".
Якщо так – зверніться за консультацією до психотерапевта або психіатра. Запам'ятайте, втомлюватися і потім відновлюватися – це норма. Якщо ж організм втрачає здатність відпочивати і ви весь час "в гонитві" – це вже хвороба.
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