Суперфуд для иммунитета – в каком виде лучше есть имбирь с максимальной пользой

Имбирь полезен в любом виде, это универсальный суперфуд. Но дольше всего сохраняет полезные свойства именно сушеный корень или экстракт имбиря

Имбирь, суперфуд для иммунитета, можно есть в любом виде, но с максимальной пользой - в сушеном или в экстракте / Фото: unsplash.com

Имбирь сушеный часто используется для профилактики или лечения простуды и гриппа. Это вполне обоснованно, поскольку этот суперфуд способен усиливать выработку специфических антител против гриппа и других респираторных вирусов, пишет журнал Nutrients.

Медики отмечают терапевтический потенциал имбиря и против COVID-19, это происходит за счет модуляции ответа Т-клеток. Именно эти клетки играют основную роль в обеспечении клеточного иммунитета человека. Также исследователи отмечают, что имбирь обладает противовирусными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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Хотя имбирь полезен в любом виде, именно сушеный его корень и даже экстракт способен сохранять целебные свойства дольше всего / Фото: pixabay.com

Хотя имбирь полезен в любом виде, именно сушеный его корень и даже экстракт способен сохранять целебные свойства дольше всего. Но для поддержания иммунитета годится и свежий корень имбиря, который можно мелко нарезать или перетереть с медом (если нет аллергии на мед). Имбирь хорошо "заходит" с чаем, разными напитками или настойками.

Передозировку имбирем сложно представить, но все же не стоит есть его помногу, лучше – не более 80-100 граммов за один раз. И осторожнее с этим супефудом следует быть тем, кто уже имеет проблемы с пищеварением, особенно воспалительные заболевания желудка, а также склонен к аллергии.

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