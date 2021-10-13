Как приготовить чай, который согреет и снизит вредный холестерин

Имбирь, лимон, травы и мед не только укрепляют иммунитет, но и помогают сжигать лишний жир, снижая уровень плохого холестерина. Удобнее всего добавлять их в чай

Чай с добавлением лимона, имбиря и меда снижает вредный холестерин / Фото: Unsplash

Людям с высоким уровнем вредного холестерина может помочь напиток, богатый полифенолами. Эти вещества обладают гиполипидемической активностью в отношении людей, то есть помогают снижать уровень холестерина, липопротеидов, и других жиров в организме, сообщает журнал Nutrients.

Чем же вреден холестерин?

Холестерин липопротеинов с низкой плотностью (ЛПНП) или вредный, плохой, как его привыкли называть, способствует развитию заболеваний сердца и сосудов, например, атеросклерозу. Попадая из печени в артерии и ткани организма, такой холестерин накапливается на стенках сосудов и нарушает нормальное кровообращение.

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В итоге поражаются коронарные артерии, сосуды, которые питают головной мозг, руки, ноги и другие органы и части тела. Помимо атеросклероза развивается ишемическая болезнь сердца, вплоть до инфаркта и инсульта. Поэтому важно следить за уровнем ЛПНП и регулировать его уровень.

А как снизить уровень вредного холестерина?

Если анализ крови показал, что уровень плохого холестерина слишком высок, то врач может назначить препараты, нормализующие его показатели, обычно назначают статины. Также важно быть физически активным, не курить и рационально питаться.

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В зеленый или травяной чай полезно добавлять лимон, имбирь и мед, чтобы снизить холестерин / Фото: unsplash.com

Снизить уровень плохого холестерина помогут овощи и фрукты, цитрусовые, зеленый и травяной чай, – а еще, как выяснили исследователи, в такой час полезно добавлять лимон, имбирь и мед. Конечно, если у вас нет аллергии на мед, а ваш желудок хорошо переносит имбирь и лимон – эти продукты не рекомендованы при проблемах с пищеварением.

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В исследовании упоминается яблочный сидр, как средство для снижения вредного холестерина. Но в холодное время года лучше пить чай (зеленый или травяной, с лимоном, медом и кусочком очищенного имбиря: получится напиток, который согреет, укрепить иммунитет и защитит от вредного холестерина.

Также мы писали, как избежать атеросклероза.