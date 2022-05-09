Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Эмиграция в США

Met Gala 2022

Стресс и еда

Что думала Одри

Сигнал "Тревога"

Путин vs 9 мая
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Витамины, минералы и не только – 5 причин, чтобы есть зеленые овощи

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Овощи зеленого цвета помогут снизить воспалительные процессы в организме, укрепят клеточные мембраны и не только. Какие зеленые овощи самые полезные – в статье
Чтобы наполнить организма витаминами, минералами и не только, важно есть зеленые овощи
Чтобы наполнить организма витаминами, минералами и не только, важно есть зеленые овощи / Фото: istockphoto.com, freepik.com

К сожалению, зеленые овощи не самые любимые среди овощей, их недооценивают, игнорируют и выбирают только яркие, привлекательные с виду плоды другого цвета. Чем полезны зеленые овощи и почему стоит их есть каждый день – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус / Фото: instagram.com/dietolog.fus

Реклама

Овощи зеленого цвета – листья салата, шпинат, капуста брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушка очень полезны. Их важно включать в свой рацион ежедневно, поскольку именно зеленые плоды помогут пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами. А также имеют большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

Чем полезны зеленые овощи для здоровья

За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения: именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Хлорофилл влияет не только на цвет листвы, но и действует положительно на здоровье человека.

Зеленые овощи благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами, а также укрепляет клеточные мембраны
Зеленые овощи благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами, а также укрепляет клеточные мембраны / Фото: istockphoto.com

Реклама

Ведь по химическому строению формула гемоглобина (вещества, окрашивающего нашу кровь в красный цвет), практически равна формуле хлорофилла. Отличие только в том, что в центре молекулы гемоглобина расположены атомы железа, а в центре хлорофилла – атомы магния.

Зеленые овощи и фрукты благодаря хлорофиллу имеют противовоспалительные свойства, а также:

  1. хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз
  2. оказывает антибактериальное действие
  3. предотвращает рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике
  4. укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей
  5. регулирует артериальное давление.

Кроме хлорофилла в зеленых овощах содержатся ценные для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также в них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.

Реклама

Как получить больше пользы от овощей

Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей, лучше употреблять их именно в свежем виде, так как при термической обработке они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, высокая температура влияет меньше.

Лучше употреблять зеленые овощи в свежем виде, так как при термической обработке витамины в них разрушаются.
Лучше употреблять зеленые овощи в свежем виде, так как при термической обработке витамины в них разрушаются. / Фото: Depositphotos

Лучше усваиваются жирорастворимые витамины при наличии в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов, готовьте овощи на пару или варите их недолго.

Также мы писали, какие овощи мая самые полезные.

А еще узнайте, как выбрать овощи и снизить в них количество нитратов самостоятельно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Кошка, которая выжила в Бородянке
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как перевезти животное за границу
Лайфхак недели
Пошаговая инструкция
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять