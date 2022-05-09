Витамины, минералы и не только – 5 причин, чтобы есть зеленые овощи

Овощи зеленого цвета помогут снизить воспалительные процессы в организме, укрепят клеточные мембраны и не только. Какие зеленые овощи самые полезные – в статье

Чтобы наполнить организма витаминами, минералами и не только, важно есть зеленые овощи / Фото: istockphoto.com, freepik.com

К сожалению, зеленые овощи не самые любимые среди овощей, их недооценивают, игнорируют и выбирают только яркие, привлекательные с виду плоды другого цвета. Чем полезны зеленые овощи и почему стоит их есть каждый день – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Диетолог Светлана Фус / Фото: instagram.com/dietolog.fus

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Овощи зеленого цвета – листья салата, шпинат, капуста брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушка очень полезны. Их важно включать в свой рацион ежедневно, поскольку именно зеленые плоды помогут пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами. А также имеют большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

Чем полезны зеленые овощи для здоровья

За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения: именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Хлорофилл влияет не только на цвет листвы, но и действует положительно на здоровье человека.

Зеленые овощи благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами, а также укрепляет клеточные мембраны / Фото: istockphoto.com

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Ведь по химическому строению формула гемоглобина (вещества, окрашивающего нашу кровь в красный цвет), практически равна формуле хлорофилла. Отличие только в том, что в центре молекулы гемоглобина расположены атомы железа, а в центре хлорофилла – атомы магния.

Зеленые овощи и фрукты благодаря хлорофиллу имеют противовоспалительные свойства, а также:

хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз оказывает антибактериальное действие предотвращает рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей регулирует артериальное давление.

Кроме хлорофилла в зеленых овощах содержатся ценные для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также в них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.

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Как получить больше пользы от овощей

Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей, лучше употреблять их именно в свежем виде, так как при термической обработке они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, высокая температура влияет меньше.

Лучше употреблять зеленые овощи в свежем виде, так как при термической обработке витамины в них разрушаются. / Фото: Depositphotos

Лучше усваиваются жирорастворимые витамины при наличии в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов, готовьте овощи на пару или варите их недолго.

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