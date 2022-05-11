Суперфуд для імунітету – у якому вигляді краще їсти імбир із максимальною користю

Імбир корисний у будь-якому вигляді, це універсальний суперфуд. Але найдовше зберігає корисні властивості саме сушений корінь або екстракт імбиру

Імбир, суперфуд для імунітету, можна їсти в будь-якому вигляді, але з максимальною користю - в сушеному або екстракті

Імбир сушений часто використовується для профілактики або лікування застуди та грипу. Це цілком обґрунтовано, оскільки цей суперфуд здатний посилювати вироблення специфічних антитіл проти грипу та інших респіраторних вірусів, пише журнал Nutrients.

Медики відзначають терапевтичний потенціал імбиру і проти COVID-19, це відбувається за рахунок модуляції відповіді Т-клітин. Саме ці клітини відіграють основну роль у забезпеченні клітинного імунітету людини. Також дослідники зазначають, що імбир має противірусні, протизапальні та антиоксидантні властивості.

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Хоча імбир корисний у будь-якому вигляді, саме сушений його корінь і навіть екстракт здатний зберігати цілющі властивості найдовше / Фото: pixabay.com

Хоча імбир корисний у будь-якому вигляді, саме сушений його корінь і навіть екстракт здатний зберігати цілющі властивості найдовше. Але для підтримки імунітету годиться і новий корінь імбиру, який можна дрібно нарізати або перетерти з медом (якщо немає алергії на мед). Імбир добре "заходить" із чаєм, різними напоями чи настоянками.

Передозування імбиром складно уявити, але все ж таки не варто їсти його багато, краще – не більше 80-100 грамів за один раз. І обережніше з цим суперфудом слід бути тим, хто вже має проблеми із травленням, особливо запальні захворювання шлунка, а також схильний до алергії.

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