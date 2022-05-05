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Стресс и еда – какие ТОП-5 продуктов стоит ограничить или убрать из рациона

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Олеся Добрянская Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог
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5 мая, 13:00
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Заедать стресс вообще не полезно, а если "успокаиваться" алкоголем, кофе, чипсами, колбасой, фастфудом, то вы подстегнете свою тревожность еще больше
Чтобы снизить стресс, обратите внимание на свою еду: граничьте такие продукты, как фастфуд и жареное на подсолнечном масле, кофе, алкоголь,
Чтобы снизить стресс, обратите внимание на свою еду: граничьте такие продукты, как фастфуд и жареное на подсолнечном масле, кофе, алкоголь, / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Заедание стресса – проблема сейчас особенно актуальная, война с Россией лишила миллионы украинцев покоя, сна, привычной жизни. Однако пытаясь заесть стресс, особенно жирными продуктами, мы не только набираем лишние килограммы, а способствуем еще большей выработке кортизола – гормона стресса.

Какие продукты вызывают в организме физиологический стресс и что делать – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

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Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Какие продукты вызывают дополнительный стресс

Итак, если вы и так склонны к заеданию стресса, то стоит как минимум ограничить следующие продукты:

  1. алкоголь – он повышает уровень кортизола и выводит из организма магний, который помогает сохранять стрессоустойчивость
  2. кофе, чай, энергонапитки и другие напитки с кофеином – они стимулируют синтез кортизола, адреналина и других "недружественных" гормонов. В результате хронический стресс, который поддерживается употреблением кофеина, угнетает работу щитовидной железы и иммунной системы.
  3. фастфуд, чипсы и другие продукты с трансжирами (сюда же – маргарин, кулинарный жир)
  4. рафинированные продукты – сладости, сахар, выпечка и т.д.
  5. промышленные копчености – колбаса, сосиски, полуфабрикаты

Также стоит ограничить продукты, постоянно жаренные на подсолнечном масле, а добавить в рацион больше полезных антистресс-продуктов, отследить что именно вызывает у вас тревогу и желание скорее заесть стресс. Вместо того, чтобы идти и опустошать холодильник, попробуйте принять теплый душ, выпить теплого молока, прогуляться.

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А какие продукты полезны при стрессе?

В стрессовой ситуации наш организм может сильнее расходовать магний, витамины группы В, витамин С, белки, поэтому важно включать в рацион продукты, богатые этими веществами. Кушайте яйца, кисломолочную продукцию, бобовые, морепродукты, рыбу, птицу, субпродукты.

Кушайте яйца, кисломолочную продукцию, бобовые, морепродукты, рыбу, птицу, субпродукты
Кушайте яйца, кисломолочную продукцию, бобовые, морепродукты, рыбу, птицу, субпродукты / Фото: unsplash.com

Не забывайте про овощи и фрукты. Также старайтесь при любой возможности больше двигаться, гулять, высыпаться, медитировать и дозировать чтение новостей.

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Также мы писали, как понять, что вы едите лишнее и отличить перекус от переедания.

Полезно также будет узнать, как перестать постоянно заглядывать в холодильник и почему мы переедаем.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Олеся Добрянская
Олеся Добрянская Врач терапевт-диетолог Больше статей автора
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