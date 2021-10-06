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Спасут ли перегородки между учителем и учениками от COVID-19 – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 октября, 08:15
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Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, при каких условиях ученики одного класса могут заболеть коронавирусом в школе
Лучше обеспечить в классах вентиляцию, чем перегородки между учителем и учениками
Лучше обеспечить в классах вентиляцию, чем перегородки между учителем и учениками / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители обеспокоены тем, как обезопасить детей в школе от коронавируса. Якобы один из способов – установить прозрачные перегородки между всеми присутствующими в помещении. Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" объяснил, при каких условиях ученики, находясь в одном классе, могут заболеть.

Как дети заражаются коронавирусом в школе

Спасут ли прозрачные перегородки от коронавируса? Евгений Комаровский сказал, что если бы ему задали этот вопрос год назад, он бы ответил положительно. Однако время идет, и сегодня кандидат медицинских наук считает, что это плохая идея. Потому что наше представление о том, как люди заражаются коронавирусом, очень сильно изменилось.

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По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровського", сначала мы считали, что главный механизм заражения – это контакты. Например, человек взялся за дверную ручку, потом дотронулся до лица и вскоре уже заболел. Затем появилась версия, что мы заражаемся воздушно-капельным путем.

То есть когда кашляем или чихаем, крупные капли слюны оказываются в окружающем пространстве, но если между двумя людьми будет пластиковый экран, то эти капли не попадут на другого человека.

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- Однако осенью этого года выяснилось, что чуть ли не главная причина распространения коронавируса – это аэрозольный способ", – сказал Евгений Комаровский.

То есть даже не крупные капли, которые вылетают изо рта, имеют значение, а именно самые мелкие капли, которые с потоками воздуха разносятся по помещению.

- Поэтому главный способ профилактики – не перегородки между людьми, а интенсивное проветривание, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Мало того, любые преграждения нарушают механизм вентиляции помещений.

То есть на сегодняшний день такие перегородки рассматриваются больше со знаком "минус". Они вредят нормальной вентиляции.

Что же самое важное для профилактик COVID-19 в школе

И с этой позиции многие думают, что если между учителем и учениками, а также между учениками будут пластиковые перегородки, то тогда можно будет защитить всех от коронавируса.

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В школе важно не устанавливать ограждения между детьми, а контролировать в помещении температуру
В школе важно не устанавливать ограждения между детьми, а контролировать в помещении температуру / Фото: freepik.com

По словам врача-педиатра высшей категории, важно не устанавливать ограждения, а контролировать в помещении температуру, влажность и концентрацию углекислоты. А на переменах отправлять детей в коридор и проветрить помещение.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее мы писали, когда будут вакцинировать детей от COVID-19.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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