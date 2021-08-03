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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как снизить заболеваемость COVID-19 в школах – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
3 августа, 09:54
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Евгений Комаровский рассказал, что школы нужно открывать, а дистанционное обучение – вредно. Что делать, чтобы школьники меньше болели ковидом – в материале
Снизить заболеваемость COVID-19 в школах поможет вакцинация и проветривание
Снизить заболеваемость COVID-19 в школах поможет вакцинация и проветривание / Фото: Сегодня

Вакцинировать учителей и детей старше 12 лет, обеспечить проветривание в классах и носить маски тем, кто не привился. Но в школу детям обязательно идти, даже если администрация не в состоянии обеспечить выполнение всех мер профилактики COVID-19. Об этом известный детский врач Евгений Комаровский рассказал на своем ютуб-канале.

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Зачем рисковать, если можно обучаться дистанционно?

Евгений Комаровский ссылается на рекомендации CDC – это федеральное агентство министерства здравоохранения США. Центры по контролю и профилактике заболеваний которого есть во всем мире, в том числе и Украине. Как отмечает Комаровский, CDC – это еще более авторитетная организация, чем ВООЗ.

Дистанционные занятия
Дистанционные занятия "нанесли удар" по обучению и детям / Фото: freepik.com

И они настаивают, что школы должны полностью открыться осенью, даже если администрация школ не сможет выполнять все рекомендации по обеспечению защиты от ковида. Именно CDC, по словам Евгения Комаровского, отмечает что дистанционное обучение "нанесло удар" по обучению и детям.

И, несмотря на то, что по миру распространяется штамм "Дельта" и что дети до 12 лет не вакцинируются, в сентябре нужно открыть школы и начать обучение офлайн.

А чтобы дети меньше болели, нужно стараться выполнять меры профилактики – и это зависит не только от директора школы, а также учителей, родителей и самих учеников.

Как же снизить заболеваемость ковидом в школах?

Евгений Комаровский отмечает, что ведущая стратегия профилактики ковида – это вакцинация. Именно прививки помогут полноценно вернуться детям к занятиям и спорту. Поэтому как родители, так и учителя, дети, школьники, которым можно делать прививки, должны вакцинироваться.

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Остальные, кто не может пока вакцинироваться – обязаны носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1 метра. Но помимо того, что детям сложно соблюдать дистанцию, есть школы, в которых обеспечить такое расстояние в классах просто невозможно. Что же делать?

Родителям стоит взять инициативу в свои руки

Евгений Комаровский отмечает, что пока на государственном уровне не обеспечивается нормальная профилактика ковида, родителям стоит объединиться с учителями. Конечно важно эпизодически проводить скрининг детей, определять, кто болеет коронавирусом бессимптомно, контролировать контактных больных.

Но в первую очередь нужно обеспечить регулярную вентиляцию помещений – то есть проветривание.

Мытье рук, респираторный этикет (как правильно носить маски, менять их, кашлять в кулак, а не ладошку) тоже никто не отменял. И еще – дети должны быть приучены при любых признаках болезни оставаться дома. Учителя должны быть вакцинированы и своим примером показывать детям, почему иммунизация важно и не страшна. Все занятия при хорошей погоде стоит проводить на улице.

Объясните детям, что сквозняк – это не страшно

А еще Евгений Комаровский советует приобрести на класс термометр и гигрометр, чтобы контролировать в помещении температуру воздуха и влажность. Температура должна быть не выше 18-20 градусов, влажность – не выше 50-60%. Поэтому если в классе жарко – то нужно открыть окна и идти заниматься на улицу. Также неплохо повесить на стену класса датчик СО2, который будет контролировать уровень концентрации углекислого газа в помещении.

При любой возможности – дети должны заниматься на улице
При любой возможности – дети должны заниматься на улице / Фото: unsplash.com

И, если он начинает светиться красным, то немедленно открыть форточки и вывести детей на улицу.

Важно: для тех, кто до сих пор боится сквозняков, учителя физики и биологии должны провести урок про сквозняк и рассказать, что в 21 веке сквозняк – это не страшно. Именно нормальный свежий воздух и регулярное проветривание помогут уменьшить заболеваемость.

Также ранее мы писали, как уберечься от ковида людям с хроническими заболеваниями.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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