Как защитить ребенка от COVID-19 Дельта – совет доктора Комаровского

Евгений Комаровский напомнил, что детям до 5 лет категорически не рекомендуется надевать медицинские маски. Как же защитить малышей от коронавируса – в статье

Чтобы защитить ребенка от COVID-19 Дельта, избегает людных мест и помещений / Фото: Сегодня

Родители напуганы тем, что штамм "Дельта" якобы намного опаснее других типов коронавируса именно для детей. Вакцинировать детей ВОЗ не рекомендует, но никто не отменял другие действенные методы профилактики, особенно тщательную вентиляцию и проветривание помещений. Об этом написал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Действительно ли штамм "Дельта" более опасен для малышей?

Особенность именно "Дельты" в том, что этот тип коронавируса вызывает заболевание при небольшой инфицирующей дозе.

Теоретически, как отмечает Евгений Комаровский, при попадании в организм даже небольшого количества вирусных частиц штамма "Дельта" происходит заражение и болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Но достоверной информации о том, что "Дельта" вызывает более тяжелое течение болезни именно у детей, нет.

То есть на сегодня нет исследовательских научных работ, которые бы подтвердили что коронавирус штамма "Дельта" у детей протекает тяжелее, чем другие разновидности COVID-19.

Какие методы профилактики от "Дельты" эффективны для детей?

Для детей никаких специфических средств профилактики "Дельты" и других штаммов ковида, пока нет. На счет вакцинации – ВОЗ рекомендована только один тип вакцины, и то только для подростков, а не детей. Поэтому главный момент – дети (впрочем, как и взрослые) должны находиться в хорошо проветриваемых помещениях.

Если вы знаете наверняка или сомневаетесь, что вентиляция в месте, куда ы собрались идти с малышом, плохая – то вести туда ребенка не стоит. Не надевайте маску на ребенка возрастом до 5 лет – это категорически не рекомендуется. Помните, что ребенку полезно больше времени проводить именно на свежем воздухе, но при этом контакты нужно свести к минимуму.

Надевать маски для профилактики ковида рекомендуется детям старше 5 лет / Фото: unsplash.com

Важно: ребенок не должен общаться с незнакомыми людьми, также не берите с собой малышей на рынок – этого можно избежать. Просите о помощи родственников или заказывайте продукты с доставкой на дом.

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