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Евгений Комаровский ответил, когда будут вакцинировать детей от COVID-19

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 октября, 08:00
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Дети – чуть ли не главный источник распространения коронавируса. Почему их будет важно вакцинировать, доктор Комаровский ответил в программе "Ранок з Україною"
Прививать детей от коронавируса нужно, как только будет разрешена вакцинация
Прививать детей от коронавируса нужно, как только будет разрешена вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня стоят огромные очереди на вакцинацию от COVID-19. Но среди взрослых нет ни одного ребенка. Когда можно будет прививать детей? И нужно ли это делать? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" рассказал обо всем, что интересует каждого взрослого во время пандемии.

Пока детей не вакцинируют, ждать ли изменений?

По словам врача-педиатра высшей категории, вакцинация детей будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, поскольку дети – чуть ли не главный источник распространения инфекции.

Однако на сегодняшний день у нас очень ограниченные возможности, которые позволяют сделать прививку ребенку, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Например, мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте 12 лет.

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Евгений Комаровский объяснил в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", что проводятся исследования с китайскими вакцинами.

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В Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

Когда будет получено такое разрешение, сделайте прививку от COVID-19 своему ребенку, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Еще раз повторюсь, дети – это один из главных "механизмов" распространения коронавирусной инфекции.

Зачем вакцинировать детей, если они болеют в легкой форме?

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Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют легко, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

Дети – это "источник" заражения пожилых людей, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинацию, надо защищать детей.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также ранее мы писали, нужно ли вакцинировать детей вообще в пандемию ковида.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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