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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, почему дергается глаз

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 октября, 08:00
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Крепкие чай и кофе будут усиливать подергивание верхнего века. Что делать, если дергается глаз, доктор Комаровский ответил в программе "Ранок з Україною"
Глаз дергается чаще у женщин: в большинстве случаев это проходит само по себе
Глаз дергается чаще у женщин: в большинстве случаев это проходит само по себе / Фото: Коллаж: Сегодня

В рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" приходит много интересных вопросов. Один из них связан с блефароспазмом – непроизвольным сокращением круговой мышцы глаза. Евгений Комаровский рассказал, что может влиять на ваше состояние.

Почему часто дергается глаз?

Как правило, когда неожиданно начинает дергаться верхнее веко, вы ничего не можете с этим поделать. Причем радикального метода справиться с блефароспазмом пока нет.

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Если глаз не перестает дергаться, то это лечат уколами ботулотоксина в веко
Если глаз не перестает дергаться, то это лечат уколами ботулотоксина в веко / Фото: Unsplash

Однако ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною" сказал, что это не редкое явление. Каждый человек хоть раз в жизни ощутил его на себе.

Большинстве случаев врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто оно само по себе исчезает, – добавил Евгений Комаровский. – Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься.

Кандидат медицинских наук рекомендует отдыхать и высыпаться.

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Если ничего не помогает и дергается глаз, то как лечить?

Считается, что когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в день и не нервничает по пустякам, то глаз у него обычно не дергается.

Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин, – посоветовал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм.

Но бывает так, что эта проблема вызывает массу неудобств. Например, женщина стесняется познакомиться с мужчиной или ее работа постоянно связана с общением.

Если дергание верхнего века влияет на вашу жизнь, то есть серьезные методы лечения, которые предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в веко", – сказал Евгений Комаровский.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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