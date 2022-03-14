Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

9 признаков ПТСР – как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 марта, 20:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ПТСР появляется не только у военных: обстрелы, жизнь во убежищах и война в целом травмирует психику любого человека. Как заподозрить ПТСР и что делать – в статье
Суицидальные мысли, тревожность, чувство опасности "подскажут", что у вас посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
Суицидальные мысли, тревожность, чувство опасности "подскажут", что у вас посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) / Фото: istockphoto.com

Война, которая началась из-за вторжения в Украину российских оккупантов, травматическое для психики любого человека событие. После такого стресса у многих людей происходят нарушения в психическом состоянии и развивается ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Как заподозрить ПТСР и что делать – рассказали в Минздраве Украины.

Как и у кого проявляется ПТСР – симптомы

Признаки расстройства могут возникать как короткий, так и более длительный период после произошедшего травмирующего события: в большинстве случаев в течение первых трех месяцев. При ПТСР у человека чаще всего появляется гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

Реклама

При ПТСР у человека чаще всего появляется гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой
При ПТСР у человека чаще всего появляется гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой / Фото: istockphoto.com

Посттравматическое стрессовое расстройство – проблема не только военных, а также мирных жителей, которые находились или все еще находящиеся в зоне боевых действий. Также ПТСР развивается:

  • у жертв сексуального или физического насилия,
  • пленных и жертв пыток,
  • свидетелей терактов,
  • людей, находившихся в зоне стихийного бедствия,
  • других людей, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.

Симптомы ПТСР – как заподозрить расстройство

После перенесенного травмирующего психику события обратите внимание на следующие симптомы. Для ПТСР характерно:

Реклама
  1. Человек постоянно думает о произошедшем, переживает флешбек (воспоминание, которые всплывают в памяти, снятся и т.д.)
  2. Раздражительность, тревожность, чувство опасности – в итоге человек постоянно думает, как себя защитить, что нужно куда-то бежать и т.д.
  3. Эмоциональная пустота, отстранение от друзей или близких, утрата интереса к любимым ранее вещам. Человек избегает ситуаций и людей, которые напоминают о пережитой травме, не хочет об этом говорить.
  4. Появление панических атак – сильный страх, головокружение, тошнота, боль за грудиной, поверхностное дыхание.
  5. Частые головные боли, боли во всем теле, расстройство желудка, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице.
  6. Потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
  7. Проблемы в поиске работы, отношениях, отдаление от партнера.
  8. Неурядицы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.
  9. Поиск "утешения" в алкоголе, сигаретах, наркотиках.
  10. Суицидальные мысли.

Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Как лечить ПТСР, стоит ли идти к психотерапевту?

При появлении симптомов ПТСР при первой же возможности важно обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру или специалисту по психическому здоровью.

После обращения к семейному врачу, он может направить вас к специалисту по психическому здоровью – например, психологу или психиатру – для диагностики. ПТСР можно вылечить, терапия может быть медикаментозной или психо- коррекционной, все зависит от индивидуальной ситуации.

Реклама

Если вы находитесь в осаде, то узнайте "Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь".

Также важно знать, "Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять