10 ознак ПТСР – як розпізнати посттравматичний стресовий розлад та що з цим робити

ПТСР з'являється не лише у військових: обстріли, життя у сховищах та війна загалом травмує психіку будь-якої людини. Як запідозрити ПТСР та що робити – у статті

Суїцидальні думки, тривожність, почуття небезпеки "підкажуть", що у вас посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) / Фото: istockphoto.com

Війна, яка розпочалася через вторгнення в Україну російських окупантів , травматична для психіки будь-якої людини. Після такого стресу у багатьох людей відбуваються порушення у психічному стані та розвивається ПТСР – посттравматичний стресовий розлад . Як запідозрити ПТСР та що робити – розповіли у МОЗ України .

Як і у кого проявляється ПТСР – симптоми

Ознаки розладу можуть виникати як короткий, так і більш тривалий період після травмуючої події, що відбулася: у більшості випадків протягом перших трьох місяців . При ПТСР у людини найчастіше з'являється гіперзбудженість, переживання травматичних подій, проблеми з пам'яттю та емоційною сферою.

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При ПТСР у людини найчастіше з'являється гіперзбудженість, переживання травматичних подій, проблеми з пам'яттю та емоційною сферою / Фото: istockphoto.com

Посттравматичний стресовий розлад – проблема не лише військових, а також мирних жителів, які перебували чи все ще перебувають у зоні бойових дій . Також ПТСР розвивається:

у жертв сексуального чи фізичного насильства,

полонених та жертв тортур,

свідків терактів,

людей, які перебували в зоні стихійного лиха,

інших людей, які перебувають у кризових ситуаціях, які можуть травмувати психіку.

Симптоми ПТСР – як запідозрити розлад

Після перенесеного травмуючого психіку події зверніть увагу на такі симптоми. Для ПТСР характерно:

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Людина постійно думає про те, що сталося, переживає флешбек (спогад, що спливає в пам'яті, сняться і т.д.) Дратівливість, тривожність, почуття небезпеки – у результаті людина завжди думає, як себе захистити, що треба кудись бігти тощо. Емоційна порожнеча, відсторонення від друзів чи близьких, втрата інтересу до улюблених речей. Людина уникає ситуацій та людей, які нагадують про пережиту травму, не хоче про це говорити. Поява панічних атак – сильний страх, запаморочення, нудота, біль за грудиною, поверхневе дихання. Часті головні болі, біль у всьому тілі, розлад шлунка, відчуття стиснення та печії за грудиною, судоми, біль у попереку. Втрата довіри до людей та переконання, що світ небезпечний. Проблеми у пошуку роботи, відносинах, віддалення від партнера. Негаразди у повсякденному житті: проблеми з роботою або її пошуком, у школі чи стосунках. Пошук "втіхи" у алкоголі, цигарках, наркотиках. Суїцидальні думки.

Якщо такі думки виникають, скажіть близьким і зверніться за психологічної підтримки.

Як лікувати ПТСР, чи варто йти до психотерапевта?

При появі симптомів ПТСР за першої ж можливості важливо звернутися за допомогою до сімейного лікаря, психіатра або фахівця з психічного здоров'я.

Після звернення до сімейного лікаря він може направити вас до фахівця з психічного здоров'я – наприклад, психолога або психіатра – для діагностики. ПТСР можна вилікувати Терапія може бути медикаментозною або психо-корекційною, все залежить від індивідуальної ситуації.

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