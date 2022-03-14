10 ознак ПТСР – як розпізнати посттравматичний стресовий розлад та що з цим робити

Війна, яка розпочалася через вторгнення в Україну російських окупантів , травматична для психіки будь-якої людини. Після такого стресу у багатьох людей відбуваються порушення у психічному стані та розвивається ПТСР – посттравматичний стресовий розлад . Як запідозрити ПТСР та що робити – розповіли у МОЗ України .
Як і у кого проявляється ПТСР – симптоми
Ознаки розладу можуть виникати як короткий, так і більш тривалий період після травмуючої події, що відбулася: у більшості випадків протягом перших трьох місяців . При ПТСР у людини найчастіше з'являється гіперзбудженість, переживання травматичних подій, проблеми з пам'яттю та емоційною сферою.
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Посттравматичний стресовий розлад – проблема не лише військових, а також мирних жителів, які перебували чи все ще перебувають у зоні бойових дій . Також ПТСР розвивається:
- у жертв сексуального чи фізичного насильства,
- полонених та жертв тортур,
- свідків терактів,
- людей, які перебували в зоні стихійного лиха,
- інших людей, які перебувають у кризових ситуаціях, які можуть травмувати психіку.
Симптоми ПТСР – як запідозрити розлад
Після перенесеного травмуючого психіку події зверніть увагу на такі симптоми. Для ПТСР характерно:
- Людина постійно думає про те, що сталося, переживає флешбек (спогад, що спливає в пам'яті, сняться і т.д.)
- Дратівливість, тривожність, почуття небезпеки – у результаті людина завжди думає, як себе захистити, що треба кудись бігти тощо.
- Емоційна порожнеча, відсторонення від друзів чи близьких, втрата інтересу до улюблених речей. Людина уникає ситуацій та людей, які нагадують про пережиту травму, не хоче про це говорити.
- Поява панічних атак – сильний страх, запаморочення, нудота, біль за грудиною, поверхневе дихання.
- Часті головні болі, біль у всьому тілі, розлад шлунка, відчуття стиснення та печії за грудиною, судоми, біль у попереку.
- Втрата довіри до людей та переконання, що світ небезпечний.
- Проблеми у пошуку роботи, відносинах, віддалення від партнера.
- Негаразди у повсякденному житті: проблеми з роботою або її пошуком, у школі чи стосунках.
- Пошук "втіхи" у алкоголі, цигарках, наркотиках.
- Суїцидальні думки.
Якщо такі думки виникають, скажіть близьким і зверніться за психологічної підтримки.
Як лікувати ПТСР, чи варто йти до психотерапевта?
При появі симптомів ПТСР за першої ж можливості важливо звернутися за допомогою до сімейного лікаря, психіатра або фахівця з психічного здоров'я.
Після звернення до сімейного лікаря він може направити вас до фахівця з психічного здоров'я – наприклад, психолога або психіатра – для діагностики. ПТСР можна вилікувати Терапія може бути медикаментозною або психо-корекційною, все залежить від індивідуальної ситуації.
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