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Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 марта, 17:05
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Риск получить ранение в условиях войны очень высок: важно не только иметь под рукой аптечку, но и уметь ей пользоваться. Как правильно обработать рану – в статье
Чтобы обработать раны после обстрела или падения, важно иметь под рукой стерильные повязки, бинты, антисептики
Чтобы обработать раны после обстрела или падения, важно иметь под рукой стерильные повязки, бинты, антисептики / Фото: Reuters, istockphoto.com

Риски ранений у мирных украинцев из-за военного вторжения РФ сейчас очень высоки. Поэтому каждый должен научиться обрабатывать любые раны – от осколков снарядов, огнестрельного оружия или ожога. Как правильно обрабатывать раны рассказали в Минздраве Украины.

Изначально осмотрите рану как можно внимательнее: если есть кровотечение из раны, его нужно остановить с помощью давления на рану. В том случае, когда повреждена артерия и кровотечение очень сильное, нужно наложить жгут, турникет или тугую повязку.

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На рану нужно наложить давящую повязку (желательно уже готовую стерильную), если нет таковой – использовать простой или эластичный бинт
На рану нужно наложить давящую повязку (желательно уже готовую стерильную), если нет таковой – использовать простой или эластичный бинт / Фото: freepik.com

Если рана не слишком кровит, то при возможности можно промыть проточной водой, наложить давящую повязку (желательно уже готовую стерильную, или использовать стерильный бинт, салфетки), если нет таковой – использовать простой или эластичный бинт.

Если в ране мелкие предметы и вы понимаете, что сможете их легко удалить – тогда удаляйте. Важно в дальнейшем правильно обрабатывать рану и менять повязки. Для обработки лучше использовать:

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  • хлоргексидин биглюконат,
  • повидон-йод,
  • 70% раствор этанола.

Не заливайте антисептики непосредственно в рану, это вызовет ожог тканей – обрабатывайте только края. Снять боль поможет обезболивающее: парацетамол, ибупрофен. Если повреждение большое, рана плохо заживает, беспокоит, как можно скорее обратитесь в медицинское учреждение.

Также во время войны после обстрелов часто возникают пожары, поэтому важно знать, что делать при ожоге, читайте "Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно".

Если вы ушиблись или получили вывих, то читайте, как оказать помощь в военных условиях.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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