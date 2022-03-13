Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 12:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если войска РФ осадили ваш город – объединяйтесь с соседями, не выходите лишний раз из бомбоубежища и экономно расходуйте заряд на гаджетах
Выжить в оккупации российскими войсками помогут простые советы: объединяйтесь с соседями, не выходите лишний раз из бомбоубежища, помогайте пожилым
Выжить в оккупации российскими войсками помогут простые советы: объединяйтесь с соседями, не выходите лишний раз из бомбоубежища, помогайте пожилым / Фото: euronews.com, slovoidilo.ua

Когда вы находитесь в осаде российских войск, оккупанты уничтожили все коммуникации, люди остались без воды, электроэнергии и газоснабжения, то возникает единственный вопрос: как выжить? Советами поделился телеграм-канал Ukraint Now.

Эти, казалось бы, банальные советы могут спасти вашу жизнь: если в вашем городе или селе работают магазины, то обязательно запаситесь водой и продуктами (не скоропортящимися) как минимум на неделю. Под рукой должны быть также фонарики на батарейках, аптечки, топливо – по возможности наберите канистры, заполните автомобильный бак.

Реклама

Банальные советы могут спасти вашу жизнь во время оккупации российскими войсками: кооперируйтесь друг с другом, делайте запасы еды и воды
Банальные советы могут спасти вашу жизнь во время оккупации российскими войсками: кооперируйтесь друг с другом, делайте запасы еды и воды / Фото: https://t.me/UkraineNow/4914

Всегда имейте при себе наличные, обязательно – в государственной валюте, а не иностранной. В один момент могут перестать работать банкоматы и кредитные карты.

Не забывайте о близких и родных: сделайте дополнительные запасы средств гигиены для детей, теплой одежды и т.д., позаботьтесь о пожилых людях, животных, всех, кто не может сам передвигаться.

Реклама

Всегда держите телефон и павербанки полностью заряженными, экономно расходуйте их заряд. Также скооперируйтесь с соседями из ближайших домов, чтобы помогать друг другу и поддерживать.

Не выходите из бомбоубежищ, если на это нет экстренной необходимости. По возможности, следите за новостями вашего региона о проведении "зеленых коридоров".

Берегите себя, украинцы, победа за нами!

Реклама

Если вы выехали, то также старайтесь поддерживать друг друга, читайте "Как ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны – советы переселенцам".

Если же оккупанты обстреляли ваш дом и начался пожар, важно знать, как оказывается "Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять