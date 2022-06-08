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Природный платиновый по-голливудски – как ухаживать за седыми волосами

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 июня, 18:00
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Седые волосы могут выглядеть шикарнее, чем платиновый блонд: нужно лишь правильно подобрать уходовые средства и регулярно их использовать. Как – в материале
Если ухаживать за седыми волосами правильно, можно посоперничать с голливудскими дивами, например Гвинет Пэлтроу или Энди Макдауэлл
Если ухаживать за седыми волосами правильно, можно посоперничать с голливудскими дивами, например Гвинет Пэлтроу или Энди Макдауэлл / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Многие украинки замечают с каждым днем все больше седины в волосах из-за войны с Россией и постоянного стресса. Однако седина давно перестала быть чем-то постыдным: это доказывают на собственном примере популярные селебрити.

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Популярная / Фото: vogue.ua

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Например, популярная голливудская актриса Энди Макдауэл давно не красит свои седые локоны. Но многие из украинок пока не готовы ставить в пример звезд, и продолжают закрашивать седину. Однако мода на серебристый оттенок пришла в начале 2021 года и не оставляет своих позиций.

Седые волосы не содержат меланина, который отвечает за цвет, поэтому такие локоны часто сухие и жесткие. Также седые волосы за счет изменения их структуры часто сложно равномерно окрасить, локоны становятся волнистыми и непослушными. Поэтому уход за сединой должен быть постоянным. Так, фиолетовые средства по уходу (шампуни, кондиционеры, маски) спасают от нежелательной желтизны.

Для ухода за окрашенными седыми волосами понадобятся средства с деликатным составом компонентов
Для ухода за окрашенными седыми волосами понадобятся средства с деликатным составом компонентов / Фото: freepik.com

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Для ухода за окрашенными седыми волосами понадобятся средства с деликатным составом компонентов – ведь с седины цвет смывается быстрее. А разгладить и наполнить полностью седые волосы помогут процедуры кератинового насыщения.

Для ухода за сединой выбирайте средства с аминокислотными компонентами, очень важно, чтобы уходовые средства были качественными. Как сохранить натуральную седину, на что обратить внимание при покраске седых локонов и какие техники использовать – полезные советы читайте на vogue.ua.

Также мы писали, как укрепить волосы и улучшить рост локонов в военное время.

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Еще узнайте, почему выпадают волосы во время войны и что с этим делать – совет эксперта.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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