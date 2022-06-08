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Природний платиновий по-голлівудськи – як доглядати за сивим волоссям

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 червня, 18:00
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Сиве волосся може виглядати шикарніше, ніж платиновий блонд: потрібно лише правильно підібрати доглядові засоби і регулярно їх використовувати. Як – у матеріалі
/ Фото: Колаж: Сьогодні,

Багато українок помічають з кожним днем все більше сивини у волоссі через війну з Росією та постійний стрес. Проте сивина давно перестала бути чимось ганебним: це доводять на власному прикладі популярні селебріті.

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Популярна / Фото: vogue.ua

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Наприклад, популярна голлівудська актриса Енді Макдауел давно не фарбує свої сиві локони. Але багато українок поки не готові ставити за приклад зірок, і продовжують зафарбовувати сивину. Проте мода на сріблястий відтінок прийшла на початку 2021 року і не залишає своїх позицій.

Сиве волосся не містить меланіну, який відповідає за колір, тому такі локони часто сухі і жорсткі. Також сиве волосся за рахунок зміни його структури часто складно рівномірно пофарбувати, локони стають хвилястими і неслухняними. Тому догляд за сивиною має бути постійним. Так, фіолетові засоби для догляду (шампуні, кондиціонери, маски) рятують від небажаної жовтизни.

Для догляду за фарбованим сивим волоссям знадобляться засоби з делікатним складом компонентів
Для догляду за фарбованим сивим волоссям знадобляться засоби з делікатним складом компонентів

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Для догляду за фарбованим сивим волоссям знадобляться засоби з делікатним складом компонентів – адже з сивини колір змивається швидше. А розгладити і наповнити повністю сиве волосся допоможуть процедури кератинового насичення.

Для догляду за сивиною вибирайте засоби з амінокислотними компонентами, дуже важливо, щоб доглядові засоби були якісними. Як зберегти натуральну сивину, на що звернути увагу при фарбуванні сивих локонів і які техніки використовувати – читайте на vogue.ua.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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