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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Для тонких, нормальных и жестких – как укрепить волосы и улучшить рост локонов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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10 мая, 09:00
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В современном мире, особенно сейчас из-за войны, мы переживаем много стресса: и прежде всего страдают наши волосы. Как укрепить разные типы волос – в материале
Укрепить волосы и улучшить рост локонов поможет уход согласно их типу - отдельно для тонких, нормальных и жестких
Укрепить волосы и улучшить рост локонов поможет уход согласно их типу - отдельно для тонких, нормальных и жестких / Фото: unsplash.com, freepik.com

Волосы – один из показателей нашего здоровья, а в ситуации постоянного стресса из-за войны с Россией волосы страдают не меньше других органов или тканей. Вместе с экспертами разберемся, как ухаживать за волосами и кожей во время войны и как укрепить локоны.

Тонкие волосы самые капризные, они быстро загрязняются и их приходится часто мыть
Тонкие волосы самые капризные, они быстро загрязняются и их приходится часто мыть / Фото: freepik.com

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Так, самый нежный и хрупки тип локонов – это тонкие волосы, они быстро загрязняются и их приходится часто мыть. Сертифицированный трихолог Бриджитт Гилл рекомендует очищать тонкие волосы с помощью шампуня на основе глины и овса.

Такие ингредиенты помогают регулировать выработку кожного сала, не нарушая при этом кожный барьер или микробиом, – объясняет Гилл,- а еще тонкие волосы быстро становятся сухими и ломкими, если вы не увлажняете их должным образом.

Нормальные волосы, в отличие от тонких, не такие хрупкие, их проще укладывать, и они не столь капризны. Привычный уход за нормальным типом волос – это мытье шампунем и кондиционером, также при нормальных волосах рекомендуется спать на атласных и шелковых наволочках.

Чтобы поддержать здоровье нормальных волос, стоит инвестировать в щетки с качественной щетиной и использовать легкие несмываемые средства
Чтобы поддержать здоровье нормальных волос, стоит инвестировать в щетки с качественной щетиной и использовать легкие несмываемые средства / Фото: unsplash.com

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А еще – увеличить продолжительность горячей укладки и сушки феном, инвестировать в щетки с качественной щетиной и использовать легкие несмываемые средства. Как ухаживать за жесткими волосами и укрепить такой тип волос, нужно ли часто мыть густые волосы – эти и другие советы по уходу за волосами читайте на vogue.ua.

Также ране мы писали, как научить себя и детей управлять эмоциями во время войны – упражнения и практические советы.

А еще узнайте, как самому приготовить антисептик и чем лучше обрабатывать руки от бактерий и вирусов.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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