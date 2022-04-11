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Почему выпадают волосы во время войны и что с этим делать – совет эксперта

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 апреля, 09:00
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Резкое выпадение волос связано не только со стрессом, локоны могут пострадать из-за дефицита витаминов или неправильного ухода. Также важно не забывать мыть голову
Во время войны с Россией у многих стали выпадать волосы, но проблема может быть не только в стрессе
Во время войны с Россией у многих стали выпадать волосы, но проблема может быть не только в стрессе / Фото: www.dw.com, freepik.com

Многие люди, особенно женщины стали жаловаться на резкое выпадение волос: проблема особенно стала заметна сейчас, во время войны с Россией. Почему именно сейчас начались проблемы с волосами и как вернуть в норму ваши локоны – советами поделился врач-дерматолог, трихолог, специалист по хирургическому восстановлению волос, основатель Khobzei Clinic Кузьма Хобзей.

Почему вообще резко выпадают волосы

Волосы начинают резко выпадать не потому, что вчера вы пережили стресс, а сегодня ваши локоны так отреагировали. То есть списывать резкое выпадение волос только на войну – не корректно. От возникновения проблемы до начала резкого выпадения проходит в среднем 3 месяца.

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При очередном мытье волос, которое происходит редко, создается впечатление, что волосы выпадают втрое сильнее
При очередном мытье волос, которое происходит редко, создается впечатление, что волосы выпадают втрое сильнее / Фото: stocksnap.io

Поэтому вспомните, что произошло три месяца назад – вы могли переболеть ковидом, сели на жесткую диету и т.д. Выпадение волос, связанное именно с войной и вызванным ею стрессом, может начаться в конце мая. Сейчас мы часто не имеем возможности вовремя помыть голову. Поэтому при очередном мытье волос, которое происходит редко, создается впечатление, что волосы выпадают втрое сильнее.

Как предотвратить выпадение волос и сохранить локоны

Если вы в относительной безопасности, то продолжайте ухаживать за волосами так, как вы это делали до войны. Мыть голову нужно регулярно, даже если вы в стрессе и не хочется: если кожа головы жирная, склонная к себорее, то будет накапливаться кожное сало, появляться перхоть или себорейный дерматит.

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А еще с чистой головой человек лучше чувствует себя в эти сложные времена – об этом говорят многие психологи. Чтобы сохранить волосы здоровыми и красивыми, важно справляться со стрессом, хорошо питаться и поддерживать здоровье в целом. А не только правильно ухаживать за локонами.

С чистой головой человек лучше чувствует себя в эти сложные времена – об этом говорят многие психологи
С чистой головой человек лучше чувствует себя в эти сложные времена – об этом говорят многие психологи / Фото: Depositphotos

Те, кто в безопасности – делайте то, что работало в мирное время: полноценно питайтесь, заботьтесь о достаточном сне и своем психоэмоциональном состоянии. Помните, что волосы – орган, который может служить индикатором и показывать: организм в стрессе, что-то не так, возможные проблемы.

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Нужно ли менять шампунь и бальзам для ухода за волосами в военное время? Почему сейчас волосы быстрее жирнятся? Может ли выпадение волос быть признаком заболевания и какого – памятку, как спасти ваши волосы в военное время, читайте на vogue.ua.

Поэтому узнайте, как наладить питание и сохранять спокойствие в военное время.

А еще успокоиться без таблеток помогут ТОП-10 седативных средств от самой природы.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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