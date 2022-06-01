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70-летняя первая леди США снялась для обложки глянца в джинсах и кроссовках (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 июня, 14:28
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Джилл Байден стала главной героиней июньского номера издания Harper’s Bazaar и рассказала, как совмещает преподавание в колледже с работой первой леди Америки
Джилл Байден стала главной героиней американского глянца
Джилл Байден стала главной героиней американского глянца / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди США, которая недавно посетила Украину, чтобы встретиться с Еленой Зеленской, снялась для обложки американского издания Harper’s Bazaar. Джилл Байден позировала в классических элегантных нарядах американских брендов, таким образом поддерживая отечественных производителей.

Обложка глянцевого журнала вышла в двух экземплярах. На одной Джилл запечатлена в деловом синем костюме и туфлях лодочках в тон наряду, а для другой была выбрана фотография с прогулки на Саут-стрит. Доктор Байден была одета в блейзер Ralph Lauren, серьги Jennifer Fisher, джинсы с рубашкой и кроссовки из собственного гардероба.

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Джилл Байден в съемке июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

В интервью Джилл рассказала, что после того, как ее муж занял пост президента США, в поле ее интересов и деятельности попали борьба с последствиями пандемии, поддержка медицинских работников, которые эмоционально и физически выгорели во время борьбы с COVID-19, истощенные учителя, работавшие дистанционно, и, конечно, военное вторжение России в Украину.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Первая леди Америки называет себя интровертом, которая очень прохладно относится к обрядам и ритуалам вашингтонских политиков. Она предпочитала строить карьеру в своем доме в Делавэре, когда ее супруг был в Сенате, и сейчас не намерена отказываться от работы.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Джилл Байден описывает свою ежедневную рутину так:

Строгий список встреч и преподавание, тренировки барре, которые сочетают балетные упражнения, функционально-силовой комплекс, пилатес и йогу, ужин с мужем, экзамены.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Джилл продолжает два раза в неделю ездить из Белого дома в муниципальный колледж Северной Вирджинии в Александрии, где ведет три класса и является профессором с 2009 года.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Доктор Байден активно ведет работу первой леди Америки, встречаясь с семьями солдат, которых отправили в Европу, чтобы поддержать НАТО во время войны в Украине, посещает индейскую общину реки Гила к югу от Феникса и неустанно работает над программами образования, здравоохранения и поддержки семей военнослужащих, а также над инициативой о возможности трудоустройства для женщин.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Она не пришла в Белый дом и не сказала: "Хорошо, теперь я могу сделать X. Ее внимание сосредоточено на армии, образовании, общественном колледже, здоровье, благополучии — она занимается этим уже много лет,

- рассказала изданию Шейла Кейси, подруга, познакомившаяся с Байденами, когда ее муж, генерал Джордж Кейси-младший, был членом Объединенного комитета начальников штабов во время первого президентского срока Обамы.

Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar
Джилл Байден в съемке для июньского Harper’s Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Вам будет интересно узнать, как Джилл Байден обратилась к диктатору Путину и рассказала, о чем ее попросила Елена Зеленская.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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