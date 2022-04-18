Подросткам о безопасности – как спастись, если рядом стреляют или разгоняют мирный митинг

Во время войны с Россией жизнь и личная безопасность каждого человека – самый важный и ключевой момент. Особенно это касается подростков, которые очень уязвимы, хоть иногда и хотят казаться взрослее, чем они есть! Как вести себя подросткам в военное время на улицах, чтобы не пострадать – рассказывает фонд народонаселення ООН в Украине – UNFPA Ukraine.
Очень важно, чтобы родители контролировали и всегда знали, где находятся их дети. Но с подростками не всегда просто, может произойти так, что несовершеннолетний ребенок окажется на улице или в общественном месте в опасное время. Поэтому подросткам важно знать основные правила безопасности и поведения в таких ситуациях.
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Например, в вашем городе или селе могут происходить собрания вооруженных людей, и подросткам может захотеться ради интереса пойти и посмотреть, что же там интересного происходит. Спойлер: кроме опасности для молодых людей – ничего интересного:
- если ты маленького роста, то тебя могут затолкать и травмировать
- ты можешь надышаться слезоточивым газом
- можно пострадать от пули или обломков взрывчатки, которые часто используют провокаторы.
Поэтому подросткам следует держаться подальше от вооруженных людей в шлемах. Также не следует сразу же спешить на помощь незнакомым людям.
Если все-таки попали в самую гущу событий, драку или "заварушку", то при первой же возможности старайтесь выбраться и прижаться к ближайшей стене или забору.
Старайся удержаться на ногах, а если все-таки упал/упала, то нужно свернуться клубком и закрыть голову руками. Запомни лучшие места, где можно спрятаться от перестрелки, это:
- под ступенями
- в подземных переходах
- любое углубленное место – водосток, ров возле дорог
- место за большими киосками и т.д.
Как только закончится перестрелка или "заваруха", обязательно позвони родителям и сообщи, где ты. Не выходи из укрытия, пока родители не приедут за тобой! Если ті или кто-то из друзей ранены, то обязательно нужно как можно скорее обработать рану и обратиться за медицинской помощью. Эти советы могут сохранить жизнь, сохраняйте и распространяйте среди друзей и знакомых.
Также запомните, как распознать боеприпасы и что делать, если нашел снаряд или мину.
Не менее важно в военное время знать, что такое химическая атака и что делать, если нет противогаза: как избежать отравления хлором или аммиаком.