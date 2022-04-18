Подросткам о безопасности – как спастись, если рядом стреляют или разгоняют мирный митинг

Подросток может оказаться сам или с друзьями на улице, в общественном месте в опасное время. Как выжить в перестрелке или не попасть в руки мошенников – в статье

Чтобы не пострадать в перестрелке или на митинге , подросткам важно знать правила безопасного поведения на улице / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны с Россией жизнь и личная безопасность каждого человека – самый важный и ключевой момент. Особенно это касается подростков, которые очень уязвимы, хоть иногда и хотят казаться взрослее, чем они есть! Как вести себя подросткам в военное время на улицах, чтобы не пострадать – рассказывает фонд народонаселення ООН в Украине – UNFPA Ukraine.

Очень важно, чтобы родители контролировали и всегда знали, где находятся их дети. Но с подростками не всегда просто, может произойти так, что несовершеннолетний ребенок окажется на улице или в общественном месте в опасное время. Поэтому подросткам важно знать основные правила безопасности и поведения в таких ситуациях.

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Если на улице перестрелка, неспокойная обстановка – то прежде чем спешить на помощь незнакомцам, позови кого-то с собой из взрослых / Фото: UNFPA.Ukraine

Например, в вашем городе или селе могут происходить собрания вооруженных людей, и подросткам может захотеться ради интереса пойти и посмотреть, что же там интересного происходит. Спойлер: кроме опасности для молодых людей – ничего интересного:

если ты маленького роста, то тебя могут затолкать и травмировать

ты можешь надышаться слезоточивым газом

можно пострадать от пули или обломков взрывчатки, которые часто используют провокаторы.

Поэтому подросткам следует держаться подальше от вооруженных людей в шлемах. Также не следует сразу же спешить на помощь незнакомым людям.

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Если все-таки попал в середину драки – то постарайся скорее "прибиться" к стене или забору / Фото: UNFPA.Ukraine

Если все-таки попали в самую гущу событий, драку или "заварушку", то при первой же возможности старайтесь выбраться и прижаться к ближайшей стене или забору.

Если упал в толпе – то старайся скорее встать, когда встать не получается, нужно свернуться клубком и закрыть голову / Фото: UNFPA.Ukraine

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Старайся удержаться на ногах, а если все-таки упал/упала, то нужно свернуться клубком и закрыть голову руками. Запомни лучшие места, где можно спрятаться от перестрелки, это:

под ступенями

в подземных переходах

любое углубленное место – водосток, ров возле дорог

место за большими киосками и т.д.

Если вокруг стрельба, то не пытайся рассмотреть стреляющих, ищи безопасное место и прячься / Фото: UNFPA.Ukraine

Как только закончится перестрелка или "заваруха", обязательно позвони родителям и сообщи, где ты. Не выходи из укрытия, пока родители не приедут за тобой! Если ті или кто-то из друзей ранены, то обязательно нужно как можно скорее обработать рану и обратиться за медицинской помощью. Эти советы могут сохранить жизнь, сохраняйте и распространяйте среди друзей и знакомых.

Если нет надежного убежища, то можно закрыть голову сумкой или рюкзаком, чтобы защититься от осколков и камней / Фото: UNFPA.Ukraine

Также запомните, как распознать боеприпасы и что делать, если нашел снаряд или мину.

Не менее важно в военное время знать, что такое химическая атака и что делать, если нет противогаза: как избежать отравления хлором или аммиаком.