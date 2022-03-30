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Химическая атака – что делать, если нет противогаза и как избежать отравления хлором или аммиаком

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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30 марта, 07:00
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Химической атаки в Украине не было, но быть готовым стоит. Попытайтесь раздобыть противогаз, если нет – готовьте ватно-марлевые повязки, запаситесь водой и содой
В случае химической атаки, если нет противогаза, избежать отравления поможет марлевая повязка, смоченная раствором соды или уксуса
В случае химической атаки, если нет противогаза, избежать отравления поможет марлевая повязка, смоченная раствором соды или уксуса / Фото: yaroslav.ua, livejournal

На данный момент никакой химической атаки в Украине не было и с химическими предприятиями тоже все в порядке. Однако российские оккупанты постоянно пытаются разрушить важные объекты, поэтому изучаем, как действовать в случае химической атаки и пусть нам это не пригодится.

Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз, но будем честными – достать его получится у единиц. Поэтому заранее лучше приготовить повязки из марли и ваты, их нужно будет смачивать приготовленным раствором.

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Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз, если сможете достать его – отлично
Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз, если сможете достать его – отлично / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Для растворов пригодится питьевая сода (использовать при атаке хлором) и кислота – уксусная или лимонная (при атаке аммиаком). Поэтому, чтобы быть спокойными, запаситесь:

  • 2-мя пустыми бутылками по 0,5 из-под минералки или сока
  • водостойким маркером
  • содой
  • лимонной кислотой
  • и чистой водой.

В одной бутылке приготовьте средство защиты от хлора, во второй – от аммиака. На 0,5 литров воды возьмите 1 ст. ложку соды (для хлор-атаки) и на вторые 0,5 литром воды – 1 ст. ложку лимонной или уксусной кислоты (для аммиачной атаки).

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При атаке аммиаком нужно прятаться в подвале, а при атаке хлором, наоборот – на высоте
При атаке аммиаком нужно прятаться в подвале, а при атаке хлором, наоборот – на высоте / Фото: ТРК Донбасс онлайн

Как правильно использовать растворы? Где прятаться от хлора, а где – от аммиака? Как хранить такие растворы – памятку, которая спасет вашу жизнь, читайте на Vogue.ua.

Также узнайте, как действовать при газовой атаке, читайте "Газовая атака – что делать, если атакуют слезоточивым газом или перцовкой".

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А чтобы защититься от смога, читайте "Смог от пожаров и не только – 5 советов, как защитить здоровье".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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