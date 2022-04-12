Стой, взорвется – как распознать боеприпасы и что делать, если нашел снаряд или мину

Российские оккупанты повсюду оставляют свои смертельные "трофеи" – чаще всего это разные мины, артиллерийские и танковые снаряды, ручные гранаты. Украинские спасательные службы наглядно продемонстрировали, какие боеприпасы оставляют рашисты на нашей земле и что делать если нашли такой опасный предмет.
Десятки вражеских боеприпасов ежедневно обезвреживаются нашими взрывотехниками и подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в разных регионах страны. Только в Киеве и области уже найдены и обезврежены более 10 тысяч боеприпасов разного типа.
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Это и несдетонировавшие тактические ракеты, авиабомбы, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты и все они взрывоопасны. Такое количество опасной "взрывчатки" – одна из главных причин, почему украинцев просят еще не возвращаться в свои города и поселки. Вернуться домой можно тогда, когда опасность полностью будет устранена.
Если вы заметили подозрительный предмет, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно перенести или разобрать его. Сообщайте о находке через чат-бот Киберполиции в Telegram @ukraine_avanger_bot или звоните в территориальные подразделения полиции.
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