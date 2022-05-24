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Почему запрещают электронные сигареты – так ли они вредны для здоровья

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 мая, 21:00
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Курение, в том числе электронных сигарет, подрывает здоровье как курильщика, так окружающих. А токсичные вещества в таких сигаретах ведут к развитию заболеваний
Запрещают электронные сигареты из-за их токсичности и вреда для здоровья
Запрещают электронные сигареты из-за их токсичности и вреда для здоровья / Фото: freepik.com

Вдыхание вторичного табачного дыма или пассивное курение очень вредно для здоровья. В том числе от электронных сигарет и устройств для нагрева табака. Именно поэтому с 11 июля Законом Украины вводятся так называемые дополнительные правила защиты бездымной среды..

В частности, будет запрещено запрещено курение устройств для нагрева табака на уровне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в определенных Законом общественных местах. Но неужели электронные сигареты представляют собой опасность на одном уровне с табаком? МОЗ Украины отмечает, что именно так и есть.

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Электронные сигареты и вайпы тоже содержат никотин и тяжелые металлы, которые оказывают токсическое влияние на здоровье человека.
Электронные сигареты и вайпы тоже содержат никотин и тяжелые металлы, которые оказывают токсическое влияние на здоровье человека. / Фото: Getty Images

Подобно обычным сигаретам, электронные устройства для курения генерируют боковые или вторичные аэрозоли то есть то, что курильщик выдыхает в окружающую среду. Вторичный аэрозоль содержит ацетальдегиды и формальдегиды, летучие органические вещества, никотин и тяжелые металлы, которые оказывают токсическое влияние на здоровье человека.

К тому же никеля и хрома в таком аэрозоле больше, чем у дыма от обычных сигарет. Всемирная организация здравоохранения также (ВОЗ) не раз заявляла о том, что не существует безопасного уровня воздействия вторичного аэрозоля как электронных сигарет, так и табачных изделий для нагрева. То есть безопасного для здоровья курения не существует.

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Также мы писали, как отказаться от сигарет и не начать курить снова.

Узнайте и о вреде кальяна, читайте "Почему курить кальян опасно для здоровья".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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