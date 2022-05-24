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Чому забороняють електронні цигарки – чи справді вони шкідливі для здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 травня, 21:00
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Куріння, у тому числі електронних цигарок, підриває здоров'я як курця, так і оточуючих. А токсичні речовини у таких цигарках ведуть до розвитку захворювань
Забороняють електронні сигарети через їх токсичність та шкоду для здоров'я
Забороняють електронні сигарети через їх токсичність та шкоду для здоров'я

Вдихання вторинного тютюнового диму або пасивне куріння дуже шкідливо здоров'ю. В тому числі від електронних цигарок та пристроїв для нагрівання тютюну. Саме тому з 11 липня Законом України запроваджуються так звані додаткові. правила захисту бездимного середовища.

Зокрема, буде заборонено курити пристрої для нагрівання тютюну на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у визначених Законом громадських місцях. Але невже електронні сигарети небезпечні на одному рівні з тютюном? МОЗ України наголошує, що саме так і є.

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Електронні сигарети та вайпи теж містять нікотин та важкі метали, які мають токсичний вплив на здоров'я людини.
Електронні сигарети та вайпи теж містять нікотин та важкі метали, які мають токсичний вплив на здоров'я людини. / Фото: Getty Images

Подібно до звичайних сигарет, електронні пристрої для куріння генерують побічні або вторинні аерозолі, тобто те, що курець видихає в навколишнє середовище. Вторинний аерозоль містить ацетальдегіди та формальдегіди, леткі органічні речовини, нікотин та важкі метали, які надають токсичний вплив на здоров'я людини.

До того ж нікелю та хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Всесвітня організація охорони здоров'я також неодноразово заявляла про те, що не існує безпечного рівня впливу вторинного аерозолю як електронних сигарет, так і тютюнових виробів для нагрівання. Тобто безпечного здоров'я куріння немає.

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Також ми писали, як відмовитись від сигарет і не почати палити знову.

Дізнайтесь і про шкоду кальяну, читайте "Чому курити кальян є небезпечним для здоров'я".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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