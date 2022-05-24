Чому забороняють електронні цигарки – чи справді вони шкідливі для здоров'я

Куріння, у тому числі електронних цигарок, підриває здоров'я як курця, так і оточуючих. А токсичні речовини у таких цигарках ведуть до розвитку захворювань

Забороняють електронні сигарети через їх токсичність та шкоду для здоров'я

Вдихання вторинного тютюнового диму або пасивне куріння дуже шкідливо здоров'ю. В тому числі від електронних цигарок та пристроїв для нагрівання тютюну. Саме тому з 11 липня Законом України запроваджуються так звані додаткові. правила захисту бездимного середовища.

Зокрема, буде заборонено курити пристрої для нагрівання тютюну на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у визначених Законом громадських місцях. Але невже електронні сигарети небезпечні на одному рівні з тютюном? МОЗ України наголошує, що саме так і є.

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Електронні сигарети та вайпи теж містять нікотин та важкі метали, які мають токсичний вплив на здоров'я людини. / Фото: Getty Images

Подібно до звичайних сигарет, електронні пристрої для куріння генерують побічні або вторинні аерозолі, тобто те, що курець видихає в навколишнє середовище. Вторинний аерозоль містить ацетальдегіди та формальдегіди, леткі органічні речовини, нікотин та важкі метали, які надають токсичний вплив на здоров'я людини.

До того ж нікелю та хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Всесвітня організація охорони здоров'я також неодноразово заявляла про те, що не існує безпечного рівня впливу вторинного аерозолю як електронних сигарет, так і тютюнових виробів для нагрівання. Тобто безпечного здоров'я куріння немає.

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Також ми писали, як відмовитись від сигарет і не почати палити знову.

Дізнайтесь і про шкоду кальяну, читайте "Чому курити кальян є небезпечним для здоров'я".